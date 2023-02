WhatsApp lança nova ferramenta que permite enviar até 100 mídias de uma vez

O WhatsApp atualizou a plataforma nesta semana e beneficiou bastante os usuários. Com a nova versão, as pessoas poderão enviar até 100 mídias simultaneamente. Até então, o aplicativo só permitia o envio de até 30 imagens ou vídeos por vez.

A novidade já está disponível para os usuários de aparelhos na versão Android. De acordo com o aplicativo, a atualização chegará em breve aos aparelhos iOS.

Além disso, a atualização está permitindo que os usuários do app criem seus avatars para utilizarem como figurinhas ou, até mesmo, como foto de perfil.

Avatar do WhatsApp

Os avatares do WhatsApp são do mesmo modelo aos do Instagram e Facebook. No entanto, até o momento, o mensageiro não informou se haverá integração com as outras duas plataformas nesta etapa.

De acordo com o mensageiro, algumas melhorias serão feitas futuramente no estilo dos personagens, como iluminação, sombreamento e texturas de cabelo. Ainda, segundo o aplicativo, atualmente está em fase de testes a criação de uma figurinha com avatares de vários usuários.

Os avatares foram criados com a finalidade de ajudar os usuários a se expressarem melhor nas conversas e oferecer mais privacidade, uma vez que o personagem pode ser utilizado como uma foto real.

Como criar meu avatar no WhatsApp?

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique no ícone de mais opções (?) ou “Configurações” se você usar iPhone; Clique em “Avatar”; Em seguida, toque em “Criar avatar”; Feito isso, siga as etapas na tela para criar seu personagem e, ao finalizar, clique em “OK”.

Caso deseja excluir seu personagem, basta abrir a tela novamente e clicar em “Apagar avatar”.

Como utilizar o avatar na foto de perfil no WhatsApp?

O procedimento é bem simples e rápido, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o WhatsApp; Na tela inicial, clique em mais opções (?) ou em “Configurações” se você usar iPhone; Clique na sua foto de perfil; Em seguida, toque em “Editar”; Escolha a opção “Usar avatar” e pronto.

WhatsApp vai aumentar a quantidade de usuários em grupos

Com a finalidade de proporcionar aos usuários uma melhor experiência, o WhatsApp passa, frequentemente, por uma série de inovações. Após as atualizações, normalmente, novos recursos são liberados no mensageiro e, de acordo com informações, a próxima ferramenta é muito aguardada por participantes de grupos.

Recentemente, o WhatsApp informou que fará uma ampliação no número de participantes dos grupo. Vale lembrar que essa capacidade já foi aumentada duas vezes. No entanto, com o objetivo de possibilitar a interação de mais pessoas, uma atualização será feita.

Grupos com mais de mil participantes

O laboratório de desenvolvimento do WhatsApp realizou, neste ano, alguns testes de ampliação dos número de participantes dos grupos, que chegou a 512 membros.

Todavia, os testes mostraram que o mensageiro é capaz de comportar nos grupos ainda mais pessoas, totalizando em 1.024 usuários.

O portal WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, informou que a empresa responsável pelo mensageiro tem acelerado o lançamento do novo recurso, tendo em vista também que muitas empresas utilizam desse recurso para aumentar sua eficiência em comunicação.

Os dispositivos que utilizam a versão beta do aplicativo receberão a plataforma atualizada e, para os demais, o acesso será disponibilizado gradativamente.