WhatsApp lança nova função de Comunidades; saiba como funciona

Recentemente, o WhatsApp lançou uma nova ferramenta, chamada de Comunidades. A saber, o recurso já havia sido anunciado em 2022, no entanto, devido a fase de testes e o período eleitoral no país, só foi lançado neste ano.

De acordo com o mensageiro, a nova função das Comunidades permite que os usuários criem até 50 “salas” diferentes. Cada uma das salas pode obter até 5 mil participantes.

Nova função do WhatsApp

A princípio, de acordo com o WhatsApp, a função Comunidades será lançada gradualmente, até que todos os usuários recebam a nova ferramenta no aplicativo.

É importante salientar que a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, informou que as Comunidades foram criadas com o objetivo de conectar pessoas a instituições, como escolas, clubes e empresas de modo geral.

A finalidade é que os usuários utilizem as Comunidades para discutirem temas específicos, em temas de suas preferências. Portanto, os administradores dessas salas poderão mandar mensagens para todos os grupos e deletar conteúdos quando quiserem.

É importante salientar que apenas o criador de cada comunidade poderá enviar mensagens aos grupos em que é administrador. Com o objetivo de evitar o envio abusivo de conteúdos e até mesmo Fake News, o gerenciador só poderá repassar uma mensagem a um grupo por vez.

Como criar uma Comunidade?

Quem já possui a nova ferramenta, pode criar uma Comunidade de forma simples e rápida no WhatsApp.

Caso tenha Android, aperte o botão verde, que fica no quadrante inferior da sua tela. Se usar iOS, basta tocar sobre o ícone de iniciar uma conversa, que fica na parte de cima da tela;

Clique na opção “Nova comunidade”. Será necessário ir em “Começar” apenas na primeira vez;

Crie o nome da sua comunidade, escreva uma descrição e adicione uma foto de perfil;

Agora, toque no ícone da flecha verde, se usar Android, ou aperte em “Seguinte”, se estiver com iOS;

Inclua seus grupos já existentes de conversa na comunidade criada ou crie novos grupos para depois adicioná-los;

Antes de finalizar, confirme todas as informações e a lista de grupos.

Chat privado do WhatsApp

O WhatsApp liberou um recurso que permite aos usuários criarem uma conversa para si mesmo(a). Com a funcionalidade, será possível guardar conteúdos, senhas, textos, imagens, documentos, além de servir como um bloco de notas.

O chat individual é uma ótima maneira de organizar as pautas do trabalho e as tarefas do dia a dia. Até então, os usuários faziam grupos e depois removiam os participantes para conseguirem utilizar a pasta de forma particular. No entanto, o processo se tornou mais fácil.

Para abrir uma conversar consigo mesmo é simples. Veja o passo a passo:

Acesso o seu WhatsApp; Vá até o canto inferior direito, onde você será encaminhado para os seus contatos; A sua foto deve ser a primeira a aparecer; Feito isto, clique no seu nome. Você será redirecionado para uma conversa consigo mesmo.

Caso a opção ainda não esteja disponível para você, verifique na sua loja virtual se o aplicativo precisa de alguma atualização. Na hipótese que não apareça o seu nome de jeito nenhum, combine com um amigo ou amiga a criação de um grupo.