WhatsApp lança recurso de ‘Comunidades’; veja como usar

O WhatsApp liberou para os seus usuários do Brasil o recurso de ‘Comunidades’. Com a nova opção, é possível reunir vários grupos em um só lugar, além de ampliar para até 1.024 o número de integrantes por grupo.

A novidade chegou no país na última quinta-feira (26) e está sendo implementada de forma gradual. Vale adiantar que cada comunidade pode ter até 50 grupos e os administradores podem enviar mensagens para até 5.000 pessoas de uma só vez.

Entenda melhor o novo recurso abaixo.

Comunidades do WhatsApp

Em suma, o recurso ‘Comunidades‘ foi desenvolvido para conectar vários grupos da mesma categoria, a fim de organizar conversas no aplicativo de mensagens. Na prática, a funcionalidade pode ser usada em uma escola, por exemplo, onde a instituição fosse a comunidade e cada turma um grupo específico.

Desse modo, o usuário poderá adicionar até 50 grupos a uma comunidade. Cada comunidade pode abrigar até 5 mil pessoas.

Veja como criar uma comunidade no WhatsApp:

Acesse a aba de “Mais opções” (três pontinhos) no Android; ou toque em “Nova conversa” no iOS; Na sequência, clique em “Nova comunidade” (no iPhone, você ainda deve clicar em “Começar”); Feito isto, adicione o nome da comunidade, a descrição e a foto de perfil; Por fim, clique no ícone de seta verde (no Android) ou em “Seguinte” (no iPhone) para adicionar grupos existentes ou criar um grupo.

Chat privado do WhatsApp

O WhatsApp liberou um recurso que permite aos usuários criarem uma conversa para si mesmo(a). Com a funcionalidade, será possível guardar conteúdos, senhas, textos, imagens, documentos, além de servir como um bloco de notas.

O chat individual é uma ótima maneira de organizar as pautas do trabalho e as tarefas do dia a dia. Até então, os usuários faziam grupos e depois removiam os participantes para conseguirem utilizar a pasta de forma particular. Contudo, agora está mais fácil.

Para abrir uma conversar consigo mesmo é simples. Veja o passo a passo:

Acesso o seu WhatsApp; Vá até o canto inferior direito, onde você será encaminhado para os seus contatos; A sua foto deve ser a primeira a aparecer; Feito isto, clique no seu nome. Você será redirecionado para uma conversa consigo mesmo.

Caso a opção ainda não esteja disponível para você, verifique na sua loja virtual se o aplicativo precisa de alguma atualização. Na hipótese que não apareça o seu nome de jeito nenhum, combine com um amigo ou amiga a criação de um grupo.