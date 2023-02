Will Smith critica a proibição do Oscar antes da cerimônia com vídeo de trollagem

Cgalinha Will Smith esbofeteado Chris Rock no Oscar de 2022, ele perdeu a oportunidade de fazer as pazes durante seu discurso de aceitação. Ele ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em ‘King Richard’ e continuou a noite como se nada tivesse acontecido. No ano passado, Will Smith fez todos os esforços para se desculpar por suas ações e levar sua situação com a maior leviandade possível. Ele faz o que pode, quando tem uma chance por meio de suas plataformas. Com o próximo Oscar chegando em meados de março, Will Smith acabou de postar um vídeo tirando sarro de sua proibição.

Will Smith dá tapa em Chris Rock no Oscar 2022

Este vídeo mostra uma mulher dizendo que os humanos têm o poder de falar com os objetos e os objetos dizem o que pensam sobre eles. Will Smith rapidamente agarrou seu Oscar, esperando ouvir seus pensamentos sobre o ator. O que seu Oscar diria a Will Smith depois de tudo o que aconteceu no ano passado? Podemos apenas imaginar o que ele pensa, mas este vídeo abriu um novo debate a menos de um mês da cerimônia de 2023. A maioria das pessoas está do lado da Academia, mas há muitos que estão apoiando Will Smith depois de ser demitido, apesar de seu papel no filme ‘Emancipação’.

Will Smith está no melhor momento de sua carreira como ator

Apesar de seu péssimo show durante o Oscar anterior, Will Smith estava apenas entrando nos melhores anos de sua carreira. Mesmo já sendo um ator incrível com várias indicações, o ‘Fresh Prince’ foi aclamado pela crítica por seus dois papéis mais recentes. Ele já ganhou o Oscar pelo que fez no ano passado e muitos críticos acreditavam que ele merecia uma nova indicação pela atuação deste ano. Mas a Academia foi clara com sua resposta a ‘The Slap’. Smith está proibido de comparecer ao Oscar pelos próximos 10 anos, mas ainda pode ser indicado ao prêmio.