Will Smith ganha seu primeiro prêmio desde que deu um tapa em Chris Rock no Oscar

Angela Bassett ganhou o prêmio de artista do ano no NAACP Image Awards de sábado, em uma noite que também a viu levar para casa um troféu de atuação pela série de televisão “9-1-1”.

A sequência de super-heróis da Marvel liderada por Bassett “Pantera Negra: Wakanda para sempre” ganhou o prêmio de melhor filme na cerimônia, que foi transmitida ao vivo pela BET de PasadenaCalifórnia.

Viola Davis ganhou o prêmio de melhor atriz pelo épico de ação “The Woman King”, um projeto que ela defendeu e estrelou. Will Smith ganhou pelo drama da escravidão”emancipação”, seu primeiro lançamento desde o Oscar do ano passado, quando ele deu um tapa no palco do comediante Chris Rock antes de ganhar seu primeiro troféu de melhor ator.

“Eu nunca quero ser corajosa o suficiente como mulher, como mulher negra, como artista”, disse Davis, referindo-se a uma citação de sua personagem no filme, que ela chamou de sua obra-prima. “Agradeço a todos que estiveram envolvidos com ‘The Woman King’ porque isso não foi nada além de bravura de alta octanagem.”

“Abbott Elementary” ganhou como melhor série de comédia. A criadora e estrela da série Quinta Brunson convidou seus colegas de elenco para o palco e elogiou programas como “black-ish” por abrir caminho para sua série.

Serena Williams recebeu o prêmio Jackie Robinson Sports

Os 54 NAACP Image Awards foram apresentados no sábado em Pasadena, Califórnia, com a apresentação de Queen Latifah. Serena Williams recebeu o prêmio Jackie Robinson Sports, que reconhece indivíduos no esporte por grandes conquistas no atletismo, juntamente com sua busca por justiça social, direitos civis e envolvimento da comunidade.

