Will Smith não pode comparecer ao Oscar, mas ele estará no Super Bowl para torcer por seus amados Eagles?

Taqui estão vários grandes eventos chegando nas próximas semanas e meses, aqueles que contarão com a presença de várias celebridades. Acabamos de receber o Grammy, e em breve estão os Super Bowl e o Oscar.

Will Smith não poderá comparecer ao último, pois foi banido do Oscar pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos, depois de dar um tapa no rosto Chris Rock na cerimônia do ano passado.

“O Conselho decidiu, por um período de 10 anos a partir de 8 de abril de 2022, Senhor Smith não terá permissão para participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo, entre outros, o Oscar”, o presidente da Academia David Rubin e CEO Amanhecer Hudson disse em comunicado.

Mas, Will Smith pode estar pensando em ir ao Super Bowl, já que ele é um conhecido fã do Philadelphia Eagles.

Apoio de Will Smith ao Philadelphia Eagles

O Philadelphia Eagles vai assumir o Kansas City Chiefs no Super Bowl no domingo, 12 de fevereiro, e os campeões da NFC serão aplaudidos por seus muitos fãs famosos.

O águias base de fãs inclui Kevin Hart, Bradley Cooper, Joe Biden, Sylvester Stallone e Tina Feyassim como Will Smith.

Quando o águias venceu o Super Bowl anterior, derrotando o Patriotas da Nova Inglaterra 41-33 em 2018, Will Smith compartilhou um vídeo de seus preparativos antes do jogo.

Will Smith assistindo ao Super Bowl que os Eagles venceram em 2018

Will Smith vai participar do Super Bowl LVII?

2022 foi um ano muito difícil para Will Smithdevido às consequências de seu tapa no Oscar, o intenso escrutínio de seu relacionamento com Jada Pinkett Smith e o fato de seu filme ‘Emancipation’ ter fracassado.

Ele espera começar 2023 de uma forma muito mais positiva e o águias pode ser capaz de ajudar com isso.

Agora que ele está acompanhando sua corrida na temporada 2022 da NFL, ele compartilhou uma história no Instagram com a legenda “Vocês sabem quem é” para comemorar sua vitória sobre o São Francisco 49ers no jogo do campeonato NFC.

No entanto, ainda não se sabe se o ator estará em Glendale, Arizona, para o grande jogo de domingo.