William Knight não está mais no UFC após desempenho muito difamado contra Marcin Prachnio

Em uma virada que muitos previam, William Knight não está mais no UFC.

Oficiais do UFC confirmaram na terça-feira que Knight completou seu contrato com o UFC e não está mais com a organização após sua bizarra derrota para Marcin Prachnio no UFC Vegas 69.

O desempenho de Knight no sábado foi duramente criticado por sua falta de ataque. Ele acertou apenas oito golpes em toda a luta, apesar de a luta ser disputada exclusivamente em pé. O próprio Knight abordou a luta depois, dizendo que simplesmente “congelou” dentro da jaula. Knight é duas vezes vencedor no Dana White’s série contendor, com um recorde geral de 3-4 na promoção, no entanto, a derrota de Prachnio marcou sua terceira derrota consecutiva no UFC.

O UFC também se separou de outro lutador que ficou aquém no sábado: o meio-pesado Jordan Wright. Wright perdeu uma decisão morna para Zac Pauga no evento co-principal do UFC Vegas 69, sua quarta derrota consecutiva sob a bandeira do UFC. Funcionários confirmaram que o contrato de Wright com a promoção também foi concluído.