Woody Harrelson fala sobre conspiração COVID Vax no ‘SNL’

Woody Harrelson levantou mais do que algumas sobrancelhas durante sua aparição no “Saturday Night Live” … isso depois que o ator conspirou com as vacinas COVID … algo que ele já fez antes.

Harrelson se apoiou em COVID como o apresentador do SNL desta semana, apresentando um monólogo de abertura desconexo sobre fumar um baseado e estacionar contra uma árvore no Central Park enquanto lia o “roteiro mais louco”.

Depois de 6 minutos, Woody foi direto ao ponto, e foi sumindo … “Então o filme é assim: Os maiores cartéis de drogas do mundo se juntam e compram toda a mídia e todos os políticos e forçam todas as pessoas do mundo para ficarem trancados em suas casas. E as pessoas só podem sair se pegarem as drogas do cartel e continuarem a tomá-las indefinidamente”.