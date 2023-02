Woody Harrelson faz monólogo “anti-vacina” no SNL e Elon Musk o aplaude

Woody Harrelson chocou o público com um monólogo polêmico no famoso programa ‘Saturday Night Live’. O ator usou o roteiro de um filme como metáfora paracriticar descaradamente grandes empresas farmacêuticas e governos durante o pandemia do coronavírus.

“O filme é assim. Os maiores cartéis de drogas do mundo se unem, compram toda a mídia e os políticos e obrigam todas as pessoas do planeta a ficarem trancadas em suas casas”, disse ele.

Durante sua aparição no popular programa de TV, Harrelson insistiu em seu postura antivacina e teoria da conspiração: “As pessoas só podem sair se pegarem as drogas do cartel e continuarem a tomá-las continuamente. Joguei fora o roteiro dele, quem acreditaria nessa ideia maluca? Forçado a usar drogas? Se eu fizer isso voluntariamente o dia todo. “

Woody Harrelson sempre foi cético em relação às vacinas e ao coronavírus. No auge da pandemia em 2020, o ator vinculou sua erupção ao 5G e afirmou ainda que considerava um absurdo o uso de máscaras para evitar a propagação do vírus.

A resposta de Elon Musk

Houve todo tipo de reação ao monólogo de Woody Harrelson no SNL. Uma das mais marcantes foi a do CEO da Tesla e dono do Twitter, Elon Musk. O magnata aplaudiu as palavras do ator nas redes sociais e também parabenizou a rede, sem dar mais detalhes sobre sua opinião: “Muito preciso. Bom trabalho, NBC.”