Xerife: Atirador mata 6, incluindo ex-esposa, no Mississippi

A Um atirador solitário matou seis pessoas, incluindo sua ex-esposa e padrasto na sexta-feira em vários locais em uma pequena comunidade rural no norte do Mississippi, disse o xerife, deixando os investigadores em busca de pistas sobre o que motivou o ataque.

Armado com uma espingarda e dois revólveres, Richard Dale Crum, de 52 anos, abriu fogo por volta das 11h e matou um homem no banco do motorista de uma caminhonete estacionada em frente a uma loja de conveniência em Arkabutla, perto da divisa do estado do Tennessee, no condado de Tate. disse o xerife Brad Lance.

Os policiais estavam trabalhando na cena do crime quando uma segunda ligação para o 911 alertou as autoridades sobre outro tiroteio a alguns quilômetros de distância. Ao chegarem a uma casa, encontraram uma mulher, que o xerife identificou como ex-esposa de Crum, morta a tiros e seu atual marido ferido.

Lance disse que os policiais alcançaram Crum fora de sua própria casa e o prenderam. Atrás da residência, eles encontraram dois trabalhadores braçais mortos a tiros – um na estrada, outro em um SUV. Dentro de uma casa vizinha, eles descobriram os corpos do padrasto de Crum e da irmã de seu padrasto.

“Todo mundo tem crimes e, de tempos em tempos, temos crimes violentos, mas certamente nada dessa magnitude”, disse Lance em uma entrevista. Ele acrescentou: “Sem ser capaz de dizer o que desencadeou isso, essa é a parte assustadora”.

Crum, 52, foi preso sem fiança por uma única acusação de homicídio culposo, e Lance disse que os investigadores estão trabalhando para apresentar acusações adicionais. Não se sabia imediatamente se Crum tinha um advogado que pudesse falar em seu nome.

Essa acusação inicial de assassinato foi pelo assassinato de Chris Eugene Boyce, 59, o homem que foi baleado do lado de fora da loja. O irmão de Boyce estava no caminhão com ele no momento e fugiu, de acordo com o xerife. Lance acrescentou que Crum perseguiu o irmão por uma área arborizada antes que ele escapasse ileso.

O vice-legista do condado de Tate, Ernie Lentz, identificou os outros mortos como Debra Crum, 60; Carlos Manuel, 76; John Rorie, 59; George McCain, 73; e Lynda McCain, 78. Lentz também disse que Boyce era de Lakeland, Flórida.

Ethan Cash, que mora perto da loja, disse à WREG-TV que ouviu um tiro dentro de sua casa.

“Eu tinha acabado de acordar e olhei para trás aqui, e vi um cara andando aqui com uma espingarda”, disse ele.

Cash acrescentou que foi ao local e encontrou uma pessoa baleada. Ele verificou o pulso, mas não encontrou nenhum.

No saguão do Gabinete do Xerife, Norma Washington disse à Associated Press que Boyce era seu sobrinho. Ela disse que ele e o irmão, Doug, que mora no Alasca, estavam na cidade limpando uma propriedade que herdaram de seu tio falecido.

“Perdi meu irmão e agora este”, disse Washington. “Isso tem sido outra coisa.”

Não ficou claro se Crum conhecia algum dos irmãos.

Os assassinatos chocaram os moradores de Arkabutla, lar de 285 pessoas e localizado a cerca de 50 quilômetros ao sul de Memphis, Tennessee. É a cidade natal do famoso ator James Earl Jones, e nas proximidades do Lago Arkabutla é um destino popular de pesca e lazer.

Uma escola primária e uma escola secundária nas proximidades de Coldwater foram fechadas enquanto o suspeito estava sendo procurado, de acordo com a página do Coldwater Elementary School no Facebook. Pouco tempo depois, uma segunda postagem na página dizia que o bloqueio havia sido suspenso e “todos os alunos e funcionários estão seguros”.

April Wade, que mora em Arkabutla e cresceu em Coldwater, disse que ambas são pequenas comunidades onde a maioria das pessoas se conhece, “mas se você não conhece, você conhece alguém que conhece alguém”.

Falando de uma loja de pneus local à tarde, Wade disse que ela e o marido estavam cientes do tiroteio, mas ainda não ouviram os nomes dos suspeitos ou das vítimas.

“Eu acho que é uma loucura”, disse Wade. “Você não espera que algo assim aconteça tão perto de casa.”

O Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos disse que seus agentes estavam prestando assistência ao departamento do xerife e aos investigadores do estado. Lance disse que uma de suas principais prioridades era determinar um motivo.

O xerife, que viveu na área toda a sua vida e serviu na aplicação da lei por 25 anos, disse que não se lembrava de nenhum problema anterior com Crum.

Os EUA tiveram um início mortal em 2023, incluindo seis assassinatos em massa em um período de três semanas em janeiro, de acordo com um banco de dados da Associated Press/USA Today. Ele define um assassinato em massa como quatro ou mais pessoas mortas, não incluindo o perpetrador.

Também houve uma série de tiroteios em massa nos quais menos pessoas foram mortas, como o tiroteio de segunda-feira na Michigan State University, no qual três pessoas foram mortas e cinco ficaram feridas.

Em um comunicado, o presidente Joe Biden disse que ele e a primeira-dama Jill Biden estavam de luto pelas seis vítimas e orando pelos sobreviventes. Ele instou o Congresso a agir agora sobre as reformas da lei de armas para enfrentar o que chamou de “uma epidemia” de violência armada.