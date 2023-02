Yair Rodriguez sobre UFC possivelmente marcando Makhachev x Volkanovski 2: ‘Isso me tornaria o campeão indiscutível’

Agora que Yair Rodriguez tem um título no UFC, ele sente que o status indiscutível não está longe, não importa o que aconteça a seguir com Alexander Volkanovski.

O UFC 284 viu Rodriguez e Volkanovski envolvidos em lutas de alto risco, com Rodriguez tendo a melhor performance de sua carreira contra Josh Emmett no evento co-principal da noite para reivindicar o título interino dos penas, e o campeão indiscutível Alexander Volkanovski fechando o show por quase derrubando o rei dos pesos leves, Islam Makhachev.

Pode-se supor que Volkanovski retornaria à divisão de 145 libras para unificar os títulos, mas pode não ser o caso, já que Volkanovski declarou publicamente que gostaria de revanche contra Makhachev. Rodriguez agora espera saber se o evento principal do UFC 284 será repetido ou se ele será o próximo desafiante de Volkanovski; de qualquer forma, ele tem o topo da divisão dos penas à vista.

“Nada”, disse Rodriguez em A Hora do MMA quando perguntado se ele tinha ouvido alguma coisa dos matchmakers do UFC. “Eu acho que é muito cedo para ouvir algo assim. Mas seja como for, no final das contas, se ele decidir não defender o título, isso me tornaria o campeão indiscutível. Por que? Porque eu vou defender o cinturão contra outro, e o que vai acontecer? Eu vou ser o campeão indiscutível.

“Se ele decidir voltar a lutar até 145 libras, então quem vencer essa luta será o indiscutível. Então independente da situação, é uma daquelas situações que você tem que lutar de novo. Por isso não quis lutar contra o Josh Emmett, porque ele é uma fera. Você precisa ser muito esperto neste jogo porque todo mundo é duro nesse jogo, todo mundo é duro. … Agora, se Alexander Volkanovski decidir não cair para 145 libras, então terei que lutar novamente para obter o cinturão indiscutível.

Rodriguez não tem sido o lutador mais ativo nos últimos anos, com apenas uma luta cada em 2021 e 2022. Após o UFC 284, ele e Emmett foram atingidos por suspensões médicas de seis meses, embora essas suspensões normalmente possam ser suspensas com liberação de um médico.

Se Rodriguez receber um atestado de saúde em breve, ele espera estar de volta à ação em até cinco meses a partir de agora.

“Acho que vou ficar bem com o que vier primeiro”, disse Rodriguez. “Tenho que falar com o UFC. Eu estava tentando pressionar pela Cidade do México porque seria incrível e as pessoas, é claro. Mas ficarei feliz com maio, junho ou talvez até a Semana Internacional da Luta em julho. Julho seria incrível também. O que o UFC quiser que eu faça, ficarei feliz em fazer. Estou aqui, apenas esperando para ouvir notícias e depois seguir em frente.

“É apenas uma daquelas coisas em que, OK, eu tenho o cinturão agora. É incrível, não me interpretem mal. É lindo, é uma sensação incrível, as pessoas ao meu redor, todos me olham como um verdadeiro campeão. Mas tudo bem, o que vem a seguir? Eu sempre digo isso: você precisa superar suas perdas rapidamente, mas depois de suas vitórias, você precisa superar suas vitórias mais rapidamente. Porque OK, eu já ganhei, é isso, não é grande coisa, o que vem a seguir?”

A estrela mexicana admitiu que ele e sua equipe pensaram no confronto com Volkanovski, o atual campeão que estava 12-0 no UFC e em uma seqüência de 22 vitórias consecutivas antes de perder na decisão para Makhachev.

Lutas de alto nível contra Max Holloway e Frankie Edgar não foram boas para Rodriguez no passado, mas ele está otimista de que Volkanovski verá a melhor versão de “El Pantera” caso eles se cruzem.

“É como flashes de, ‘OK, ele faz isso, ele faz aquilo’”, disse Rodriguez. “Começo a visualizar os prós e os contras de fazer as coisas que faço, paro de fazer algumas coisas, começo a fazer outras coisas sem dizer nada específico. É apenas uma questão de estratégia. No mais alto nível, acho que é apenas uma questão de estratégia, quem consegue fazer a melhor estratégia.

“Ele não tem muitos buracos no jogo dele, é muito bom, é completo. Tenho muitos buracos no meu jogo que preciso trabalhar. Não posso me concentrar muito nele. O foco tem que ser em mim, para melhorar. Eu mesmo. Se eu puder fazer isso, me tornarei uma versão melhor de mim mesmo. Uma versão que pode vencer Volkanovski.”