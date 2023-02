Yair Rodriguez vs. Josh Emmett destaques do vídeo da luta completa

Assista Yair Rodriguez x Josh Emmett em vídeo completo com destaques do evento co-principal do UFC 284, cortesia do UFC e outros meios de comunicação.

UFC 284: Makhachev x Volkanovski aconteceu no dia 12 de fevereiro na RAC Arena em Perth, Austrália. Os contendores peso-pena Yair Rodriguez (15-3, 1 NC) e Josh Emmett (18-3) se enfrentaram pelo título interino do UFC no co-evento principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo no pay-per-view da ESPN+.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Rodriguez x Emmett, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.