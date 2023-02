A Yamaha, empresa com atuação mundial, disponibilizou vagas de emprego em várias regiões do Brasil. A companhia está em busca de profissionais comprometidos, dedicados e especializados para atuar em suas unidades de negócio. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a inscrição dos candidatos.

Yamaha anunciou novos empregos em várias regiões do país

Seu pontapé inicial no Brasil aconteceu em 1970 e atualmente a companhia está presente em várias regiões do país. Além de atuar na produção e comercialização de motocicletas e motores, a Yamaha trabalha no setor financeiro e logístico. Sempre buscando entregar o melhor em todas as suas atividades, garantindo a satisfação de seus clientes, a sempre conta com uma grande equipe de profissionais focados em entregar os melhores resultados.

Atualmente, a Yamaha conta com cerca de 420 concessionárias e pontos de atendimento distribuídos em todo o território nacional. Confira, seguir, as oportunidades que a empresa disponibilizou e tudo referente a inscrição dos candidatos

Anls. comercial Pleno – São Paulo;







Consult. Comercial – São Paulo;







Anls. de Cloud Computing Senior – Remoto e São Paulo;







Especialista de GQ Pleno – Manaus/AM;







Anls. de Controladoria – São Paulo;







Especialista em Compras Pleno – Manaus/AM;







Anls. De Marketing Pleno – Guarulhos/SP;







Estágio em Engenharia – Manaus/AM;







Anls. De Materiais (Movimentação de Contêineres) – Manaus/AM;







Téc. em Manutenção Mecânica – Manaus/AM.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo, basta cadastrar um currículo para empresa analisar no site 123 empregos.

