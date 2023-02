A Yamaha teve sua primeira unidade fundada no Brasil no ano de 1970 e atualmente é composta por oito empresas que atuam na produção de motocicletas, veículos aquáticos, motores de popa, além de serviços financeiros. Para dar continuidade ao seu crescimento, a empresa disponibilizou novas oportunidades de trabalho pelo Brasil. Confira, a seguir.

Yamaha divulgou novos EMPREGOS pelo país; veja as regiões

A Yamaha é uma empresa multinacional e marca presença em mais de 200 países em todos os continentes. Atualmente a companhia atua com cerca de 70 mil funcionários distribuídos em suas filiais em todo o mundo, todos focados no propósito de continuar sendo referência em seus segmentos.

Para dar continuidade a essa trajetória repleta de realizações e conquistas, a companhia anunciou a abertura de novos empregos em várias regiões do país. Veja, a seguir, os trabalhos disponíveis e os locais de trabalho.

Analis. de Cloud Computing Senior – Remoto e São Paulo;







Inspetor de Produção – Amazonas;







Analis. de Controles de Prod. Júnior – Manaus/AM;







Especial. de CQ Pleno – Manaus/AM;







Analis. de Controles Internos e Risco Operac. Sênior – Guarulhos/SP;







Engenhe. de Infraestrutura Logística Pleno – Remoto;







Analis. de Materiais (Movimentação de Contêineres) – Amazonas;







Cons. de Negócios (Vendas Diretas) – Guarulhos/SP;







Analis. de Segurança da Informa. Sênior – Remoto e São Paulo;







Cons. Comercial – Guarulhos/SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando. Algumas empresas solicitam que o candidato ofereça alguma experiência ou certificados na área almejada. Portanto, é imprescindível que o concorrente acompanhe todos os critérios exigidos antes de efetuar a candidatura.

Como se candidatar

Para se cadastrar nas vagas divulgadas, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para análise. A Yamaha busca por trabalhadores excepcionais e dedicados para fazer parte do time.

