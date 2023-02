Yanet Garcia: Yanet Garcia faz um tour pelos bastidores de sua sessão de fotos sensual

yanet garçamais conhecida como a “garota do tempo mais sexy do mundo”, compartilhou uma visão sobre como é estar do ‘outro lado’ de uma de suas ousadas postagens de mídia social que tendem a se tornar virais e chamar a atenção de seus milhões de seguidores e além.

Neste conteúdo de ‘bastidores’, a modelo mexicana nos mostra o trabalho que pode dar em uma de suas postagens no Instagram.

Esse tipo de conteúdo, evidentemente, leva tempo e não é um conjunto de snaps espontâneos.

Por trás das cenas

Desta vez Yanet quis nos mostrar como uma profissional se encarrega de pentear seu cabelo, e na frente dela está um fotógrafo com uma câmera e outra pessoa que se encarrega de filmar tudo o que acontece.

De acordo com o que garcia escreveu em suas redes sociais, foi uma campanha captada por Fotos de Rafael Arroyo e Dievkodois renomados fotógrafos de Nova York.

Enquanto isso, o lado bonito das coisas era tratado por Victor Guadarramauma celebridade maquiadora e cabeleireira.

Quem é Yanet Garcia?

Yanet Garcia nasceu em 14 de novembro de 1990, em Monterrey, Nuevo Leon, México, e começou sua carreira no show business muito jovem, quando mal tinha 20 anos, se aventurando na modelagem, chegando a participar de concursos de beleza, sem ter muito sorte.

Não foi até 2015, quando Yanet Garcia ingressou na Televisa Monterrey, onde deu as notícias do tempo.

Aos poucos, ela começou a ganhar reputação na televisão regional e depois alcançou a fama em todo o México.