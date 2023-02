Yaroslav Amosov sobre defesa do condado, voltando no Bellator 291: ‘Quero dar essa vitória, esse cinturão, para a Ucrânia’

Yaroslav Amosov estava lutando por algo muito maior do que ele no fim de semana passado.

No Bellator 291, Amosov voltou ao cage após 19 meses parado para unificar seu título dos meio-médios em uma luta com o campeão interino Logan Storley. A longa ausência de Amosov foi resultado da invasão russa da Ucrânia e da vontade do campeão meio-médio de lutar ao lado de seus compatriotas em defesa de sua pátria.

Dada a longa pausa, alguns se perguntaram como Amosov ficaria em seu retorno. Acontece que ele parecia melhor do que nunca, defendendo seu título dos meio-médios com uma vitória por decisão unânime dominante sobre Storley. Falando com Ariel Helwani na segunda-feira, Amosov disse que seus compatriotas e sua luta foram um grande motivo.

“É uma motivação muito grande”, disse Amosov em A Hora do MMA. “Quando eu [see] fotos, eu me lembro do que aconteceu, e toda vez que as pessoas me perguntam como me sinto e me mostram fotos, para mim é uma grande motivação, porque agora para a Ucrânia é muito difícil, e quero dar essa vitória, esse cinturão, para a Ucrânia . Eu acho que é muito bom.”

Amosov nasceu em Irpin, uma cidade fora da capital ucraniana de Kiev. Em fevereiro de 2022, as forças russas iniciaram a ofensiva de Kiev, com planos de cercar a cidade para sua eventual captura. Irpin foi palco de uma das batalhas desta ofensiva, o que motivou a decisão de Amosov de ficar e defender o seu país. Na época, havia conversas sobre Amosov defender seu título contra Michael “Venom” Page, mas quando sua cidade foi atacada, Amosov disse que não havia escolha a fazer.

“Quando fico na minha cidade, Irpin é a linha de frente”, disse ele. “Eu não sabia quando a guerra [would] parar no meu país, minha cidade. EU [didn’t] sabe o que eu [would] fazer mais tarde. Eu penso, ‘Agora eu fico em [the] guerra’, e eu não entendi. Mas depois, quando o centro da Ucrânia estava livre, pensei: ‘Talvez agora eu tente voltar para a gaiola’, e muitas pessoas me disseram: ‘Vamos lá, Yaroslav. Você deve defender o cinturão, você deve [go] de volta para a jaula.’ Eu disse OK, e é isso.”

A Batalha de Irpin durou um mês, com as tropas russas inicialmente conseguindo capturar grande parte da cidade. No entanto, as forças ucranianas conseguiram repelir a invasão e recapturar a cidade por completo no final de março de 2022. A batalha resultou em mais de 420 baixas, quase trezentas das quais eram civis.

Durante a luta, Amosov não estava pensando muito em sua carreira no MMA.

“Há um ano, pensei que talvez [I wouldn’t] voltar, porque eu não sabia o que [would happen] depois de cinco minutos”, disse ele. “Não penso em MMA. Penso no meu país, no meu povo, nos meus amigos comigo no exército. [I did not] penso no MMA quando parou na minha cidade, só depois penso ‘Talvez’. No dia seguinte comecei a treinar, mas [was] treinar porque pra mim é recuperação. Gosto de coisas como treinar, e para mim é para a cabeça, bom para a recuperação.”

Enquanto a Guerra Russo-Ucraniana ainda está em andamento, a parte de Amosov no conflito direto está encerrada, por enquanto. O campeão dos meio-médios do Bellator disse que não voltará ao serviço militar no momento, mas continuará apoiando seu país e seu povo da melhor maneira possível, e dividirá o tempo entre a Ucrânia e a Polônia, onde sua família está hospedada durante a guerra. Enquanto isso, ele fará o que faz de melhor: lutar na jaula.

Mas ainda não. Depois de um longo e cansativo ano e de uma difícil recuperação, o “Dínamo” mereceu uma pausa.

“Acho que agora vou para a Ucrânia e depois verei”, disse Amosov. “Claro que quero voltar, mas não sei quando. Agora não estou pensando em MMA, porque por muito tempo eu treinei e agora quero apenas relaxar com minha família e amigos. Eu preciso de recuperação.”