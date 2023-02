Zac Stacy tira nova foto antes de ser condenado a 6 meses por agredir namorada

Na nova foto, obtida por TMZ Sports Stacy, vestindo uma camisa listrada com gola preta, parecia estóica – e talvez até um pouco emocionada.

Stacy recebeu ordens de cumprir o tempo de prisão – bem como um ano de liberdade condicional – depois que ele fez acordos com os promotores no início deste mês, após alegações de que era violento com Kristin Evansa mãe de seu filho, em várias ocasiões em ’21.