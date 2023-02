Zaire-Emery, a sensação adolescente do PSG destinada a dominar o futebol

Warren Zaire-Emery, Paris Saint-GermainA grande nova esperança do jogador, agora é oficialmente o jogador mais jovem da história a iniciar uma partida na fase eliminatória da Liga dos Campeões aos 16 anos e 343 dias.

O meio-campista de 16 anos vestiu a camisa 33 e partiu para o PSG na partida que seu time acabou perdendo para Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

“Se um jovem de 16 anos estiver mais apto para jogar do que os outros, ele jogará”, disse Christophe Galtier antes da partida contra Bayern de Munique.

O treinador cumpriu a promessa com Zaire-Emery jogando os primeiros 57 minutos do jogo.

A carreira de Warren Zaire-Emery, menino prodígio do PSG

Vctor Romero relatou pela primeira vez o aumento de Zaire-Emery. O jovem juntou-se PSGquando ele tinha apenas 8 anos de idade e cresceu na organização esportiva parisiense.

No verão de 2022, PSG ofereceu-lhe o seu primeiro contrato profissional depois de vencer o Campeonato da Europa Sub-17 com a França. Com o prodígio agora sob contrato com PSG até 2025.

Zaire-Emery já disputou 15 partidas pela PSGe também detém o recorde de ser o mais jovem titular da Ligue 1 dos parisienses (16 anos, 4 meses e 29 dias) e o mais jovem artilheiro de todos os tempos (16 anos, 10 meses e 24 dias).

Ex-jogador de futebol joe cole comparado Zaire-Emery a um ex-prodígio inglês chamado Wayne Rooney.

“Fisicamente ele me lembra Wayne Rooneyo tamanho de suas coxas com apenas 16 anos de idade”, cole disse ao Daily Mail.

“Seu treinador, Galtierdisse que Warren Zaire-Emery não está muito longe do nível de seus três primeiros.”