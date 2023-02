A Zaraplast é uma das maiores produtoras de embalagens altamente qualificadas presente no Brasil. Com o intuito de crescer diariamente e se consolidar no mercado de trabalho, a empresa disponibilizou novas oportunidades de emprego pelo país. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a inscrição dos participantes.

Zaraplast abre novos EMPREGOS na região de São Paulo

Quando o assunto é inovação e sustentabilidade, a Zaraplast se destaca. Trata-se de uma empresa que atua focada na segurança de seus produtos e na relação do custo benefício aos seus clientes. Atualmente a companhia está entre as maiores produtoras de embalagens de toda América Latina.

Para continuar sendo referência em seu segmento e entregando qualidade, a contratante deu início a uma nova seleção de candidatos e está recrutando profissionais comprometidos para trabalhar em suas unidades. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de trabalho.

Ajud. de Cortes de Tubos – São Paulo;







Estágio no setor de Produção – São Paulo;







Ajud. de Embalagem – Cabreúva/SP;







Jovem Aprendiz – São Paulo;







Ajud. de Prestação de Serviço – Cabreúva/SP;







Op. De Multifilamento – Guarulhos/SP;







Ajudante de Prod. – Santa Bárbara d’Oeste/SP;







Op. Trainee de Prensa de Aparas – Cabreúva/SP;







Assist. de Recebimento Fiscal – Guarulhos/SP.







Programador de Manutenção Júnior – São Paulo.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados.

Como se candidatar

Aos interessados em realizar a inscrição, participar do processo seletivo e se tornar um colaborador, basta acessar o site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

