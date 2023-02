Zendaya chama a atenção no NAACP Awards 2023 ao usar um vestido Versace sexy que deixa os fãs loucos

Tele 54º Prêmio de Imagem da NAACP ocorreu na noite de sábado no Pasadena Civic Auditorium, Califórnia, com Zendaya roubando o show em termos de aparições no tapete vermelho.

Zendaya foi indicada para alguns prêmios, como Artista do Ano e Melhor Atriz em Série Dramática.

Embora Angela Bassett vencê-la para ambos, Zendaya chamou a atenção com sua escolha de moda – ou, escolhas, deve-se dizer.

A troca de figurino de Zendaya no NAACP Awards 2023

Zendaya usava uma roupa que chamou a atenção no tapete vermelho, quando ela entrou no local em um deslumbrante vestido preto e verde Atelier Versace vintage, com decote profundo e xícaras arredondadas.

Enquanto isso, o renomado estilista Law Barata escolheu sua pulseira de diamantes, brincos de franjas e anel de coquetel.

Mas, Zendaya depois trocou de roupa durante a noite, trocando e colocando um branco Prada co-ord, um bralette com recortes de estrelas e uma longa saia branca combinando.

“Obrigada Miuccia Prada por recriar isso para nós”, escreveu ela no Instagram.

Foi o que ela vestiu quando subiu ao palco para apresentar o prêmio de Melhor Filme, ganho por ‘Pantera Negra: Wakanda Eternamente’.

O que são os NAACP Image Awards?

O NAACP Image Awards é semelhante a outras cerimônias de premiação, como o Oscar ou o Globo de Ouro, no entanto, eles se concentram em celebrar as conquistas de pessoas de cor no cinema, televisão, teatro, música e literatura.

O nome vem da NAACP, que é a Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor.

Na edição de 2023, Will Smith foi um dos indicados e ganhou pelo drama sobre a escravidão ‘Emancipation’, seu primeiro lançamento desde que deu um tapa em Chris Rock no palco do Oscar do ano passado.

Como acima mencionado, Angela Bassett foi a principal estrela da noite, vencendo nas categorias que Zendaya estava pronto para.