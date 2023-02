Zeus: O Mais Poderoso dos Deuses Gregos

Seja por meio de histórias em quadrinhos, animações ou pelos livros de mitologia, muitos já se depararam com Zeus, o famoso deus grego. Assim, a sua origem, fama e atributos são bem interessantes e vale a pena saber mais sobre ele.

Por isso, falaremos abaixo sobre tudo isso e muito mais. Continue a ler.

O Nascimento de Zeus

Muitos acham que Zeus foi o primeiro deus na mitologia grega. Todavia, ele faz parte da terceira geração de divindades, com a sua história de origem sendo uma das mais intrigantes.

No início dos tempos, Urano, o ser que representava o céu para os gregos, teve diversos filhos com Gaia, a deusa que representava a Terra. Entre eles, nasceu Cronos, o mais jovem dos Titãs, deus do tempo e rei entre os seus semelhantes.

Cronos, apesar de reinar entre os titãs, sentia inveja do seu pai, Urano, que governava o restante da existência e do universo. Junto da sua mãe, o rei dos titãs castrou o seu pai e tomou o poder que ele possuía.

Entretanto, antes de se exilar, Urano fez uma previsão: Cronos também perderia os seus poderes pelas mãos do seu filho.

Assim, o tempo passou e Cronos casou-se com Reia, outra titã. Dessa união, surgiram os primeiros deuses do olimpo:

Zeus

Hades

Poseidon

Héstia

Deméter

Hera

Ao lembrar da profecia feita pelo seu pai, Cronos passou a cometer um ato terrível: engolia os seus filhos logo após o seu nascimento. Isso ocorreu com todos, menos com o mais novo: o pequenino Zeus.

Em vez de dar o bebé para que Cronos engolisse, Reia deu uma pedra, que foi suficiente para Cronos se dar por satisfeito. Dessa forma, Zeus pôde crescer longe do seu terrível pai, numa caverna no monte Ida.

Finalmente, após se tornar um adulto poderoso, Zeus procurou vingança. Ao dar uma poção mágica para Cronos, este regurgitou os seus filhos, que saíram todos crescidos e prontos para guerrear com o seu pai.

Como a profecia de Urano previu, Cronos e os outros titãs foram derrotados e os deuses do Olimpo tomaram o controlo do universo. Iniciava-se então a era heroica.

De Onde Vem a Popularidade de Zeus?

Zeus com certeza é o deus mais famoso entre todas as divindades gregas, adorado até por povos de fora da Grécia. Mas de onde vem tamanha fama?

Há diversos motivos para a sua popularidade. Em primeiro lugar, vem o facto de ser o rei dos deuses. Isso tornava-o mais poderoso do que os seus semelhantes e, consequentemente, mais capaz de trazer bênçãos para os seus adoradores.

Por isso, costumava ter tantos templos e altares por todo o mediterrâneo, sendo celebrado em muitas regiões.

Para além disso, Zeus mostrou-se um deus mais próximo da raça humana, já que cometia erros e possuía falhas. Nesse sentido, a sua infidelidade para com a sua esposa Hera foi o ponto central de diversas histórias.

Com isso, as pessoas sentiam-se mais próximas do divino, já que mesmo o rei dos deuses fazia tais coisas consideradas “erradas”. Zeus amava, odiava, deleitava-se, sentia prazer em uma boa bebida e descia dos céus para festejar com humanos.

Isso tornou-o “alcançável”, um ser divino que se misturava com mortais apenas por prazer.

Os Poderes de Zeus

Sendo o rei dos deuses, é totalmente esperado que Zeus seja um dos seres mais poderosos do Olimpo. Assim, o seu principal poder estava no controlo dos raios e trovões. Inclusive, é conhecido como o “Deus do trovão” em algumas versões.

Consequentemente, também controlava o clima, com capacidade de enviar fortes chuvas ou de manter secas pelas terras. Mas a sua força não se limitava a isso.

Zeus também podia mudar a sua aparência. Inclusive, daí surgiram várias das histórias em que esteve na Terra: ao se encantar por alguma mortal, descia dos céus e tomava a forma de seu esposo, originando os semideuses como Hércules e outras dezenas de filhos.

Também possuía uma força descomunal, com a qual foi capaz de vencer o seu pai e muitos outros titãs. Fora isso, possuía poderes que só são mencionados numa história ou outra, como a capacidade de criar vida e outros semelhantes.

Zeus na Cultura Humana

Para além de ser cultuado pelos gregos, Zeus apareceu em diversas obras da cultura nos últimos milénios. Na verdade, vale dizer que, como deus, foi um dos poucos que ultrapassou as fronteiras da Grécia, sendo adorado por vários outros povos.

Assim, saltando algumas eras no futuro, Zeus passou a chamar atenção ao ser personagem de filmes como:

Jasão e os Argonautas, de 1963;

Fúria dos Titãs, 1981.

Depois, na década de 90, foi um dos mais cativantes personagens na animação “Hercules”, da Disney. Também apareceu como personagem em quadrinhos, livros e até séries de TV. Com isso, manteve a sua fama, mesmo milénios depois da sua origem na Grécia Antiga.