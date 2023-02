Zidane sugere retorno ao cargo de técnico: tudo pode acontecer muito rapidamente

Zinedine zidane foi nomeado embaixador da equipe Alpine F1 na quinta-feira, mas o francês diz que continua ativo no mundo do futebol e espera encontrar um novo emprego como treinador.

Segundo entrevista ao Le Figaro, o ex-jogador Real Madrid O técnico não descarta uma mudança antes do final da temporada.

Embora Zidane apareceu de forma surpreendente no mundo da Fórmula 1, ele não tem intenção de deixar o futebol. Nesta entrevista ao Le Figaro, concedida após sua nomeação como embaixador da equipe Alpine F1, o ex- Real Madrid treinador diz que aspira a voltar a treinar uma equipe.

Embora seu nome seja mais uma vez associado a Paris Saint-Germainconforme noticiado pelo RMC Sport, o treinador sente que pode até estar em um emprego antes do final da campanha.

“Faz parte do nosso acordo (com a Alpine)”, disse ele.

“Se eu tiver que me comprometer com um time amanhã, isso não vai me impedir de continuar trabalhando.

“Voltar a ser treinador ainda é o meu desejo. Tenho tempo hoje, mas não sei quanto tempo vai durar. Tenho tempo agora, talvez até junho, mas também pode passar muito rápido.”

Zinedine zidane está sem time desde que saiu Real Madrid em 2021. Foi sua segunda passagem pelo gigante espanhol e terminou com um título da liga.

Ele foi por muito tempo considerado o favorito para substituir Didier Deschamps com a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022 no Catar. No entanto, o novo contrato do técnico francês fez com que essa opção desaparecesse.

Seu nome também tem sido fortemente ligado a clubes como Juventus e especialmente, PSG. Este último tem vindo com mais peso ultimamente devido aos maus resultados obtidos recentemente por Christophe Galtier.

Segundo o RMC Sport não houve contato, mas os donos do time parisiense estudam a melhor forma de Zidane para treinar no Parc des Princes.