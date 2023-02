Zmes ABRE POSTOS DE TRABALHO no Sudeste

A Zmes, empresa que é uma mistura de agência com consultoria que com apenas 2 anos e já conta com quase 100 pessoas e já conquistou grandes clientes como Eudora, iFood, Claro, Raia Drogasil, Hypera e entre outras, está atrás de novos funcionários. Dito isso, antes de falar mais sobre, conheça a lista de vagas disponíveis:

Analista de BI – São Paulo – SP- Efetivo;

Analista de Digital Analytics – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Growth Media Júnior – São Paulo – Efetivo;

Analista de Growth Media Pleno – São Paulo – Efetivo;

Analista de Growth Media Sênior – São Paulo – Efetivo;

Assistente de Arte – São Paulo – Efetivo;

Back End Sênior – PHP – São Paulo – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP;

Banco de Talentos – Diretor(a) de Arte – São Paulo – SP;

Business Analyst Intern – São Paulo – SP – Estágio;

Desenvolvedor Front End – São Paulo – Efetivo;

Diretor de Arte – São Paulo – Efetivo;

Especialista de Business Intelligence (BI) – São Paulo – Efetivo;

Especialista de Growth Media – São Paulo – Efetivo;

Especialista de Search Engine Marketing (SEM) – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Departamento Pessoal & Employee Experience – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Growth Media – São Paulo – Efetivo;

Redator(a) Sênior – São Paulo – Efetivo;

Social Listening e Trend Hunter – São Paulo – Efetivo;

UX/UI Designer – São Paulo – Efetivo.

Mais sobre a Zmes e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Zmes, vale frisar que a companhia nasce da crença que a performance máxima em marketing só é atingida quando três áreas de conhecimento trabalham de forma integrada, formando uma só cultura, algo que não existe hoje nas alternativas oferecidas pelo mercado.

Além disso, a companhia deve muito a uma grande mistura de pessoas com diversos perfis, talentos e bagagens, que geram impacto no cliente, agem com iniciativa e colaboração, solucionam problemas e desenvolvem habilidades.

