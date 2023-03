Se você está em busca de boas dicas para dormir mais rápido e melhor, não deixe de conferir o que separamos para você. Esperamos que você consiga descansar mais e melhor ao estabelecer uma rotina saudável e equilibrada. Vamos lá!

10 dicas para dormir mais rápido e melhor!

A verdade é que não existem dicas milagrosas para dormir mais rápido e melhor, especialmente em casos de insônia, por exemplo. Afinal, cada caso é sempre único, e se você percebe que não consegue dormir de forma alguma, buscar ajuda profissional pode ser importante.

De todo modo, investir em hábitos saudáveis tende a ser uma excelente alternativa. Veja algumas opções bacanas:

1. Estabeleça uma rotina relativamente organizada

Estabelecer uma rotina organizada é extremamente importante para dormir mais rápido. Isso porque o corpo acaba se acostumando com essa rotina. Por isso, procure estabelecer uma hora para dormir e acordar todos os dias, inclusive nos fins de semana.

2. Certifique-se de criar um ambiente aconchegante

O ambiente onde você dorme precisa ser aconchegante para tornar o sono mais fácil. Para tanto, organize o espaço com uma boa roupa de cama, com uma temperatura agradável, e assim por diante. Fique atento aos ruídos e à iluminação, para não permitir que isso atrapalhe a indução do sono.

3. Tome um banho relaxante

Tomar um banho relaxante é outro ponto que pode ser considerado. Um banho morninho pode ajudar a relaxar os músculos, contribuindo para que você se sinta mais confortável e durma mais facilmente.

4. Pratique o mindfulness

O mindfulness consiste em focar no aqui e no agora, deixando de lado pensamentos ansiosos ou culpas do passado. Essa técnica pode ser usada antes de dormir, para focar no relaxamento do corpo e deixar as preocupações de lado.

5. Leia um livro agradável

Ler um livro que faça bem a você é outra das dicas para dormir mais rápido e melhor. Você pode ler sem ter que “raciocinar” demais, apenas para cansar mais um pouquinho e poder dormir melhor.

6. Pratique exercícios ao longo do dia

Ter uma vida ativa, ao longo do dia, contribui para a regulação do sono. Além de que, assim, você gasta mais energia e tende a ficar mais cansado na hora de dormir.

7. Consuma alimentos leves à noite

Não invista em alimentos pesados à noite, pois eles podem atrapalhar a digestão e, consequentemente, incomodar o seu sono. Prefira alimentos leves e fáceis de digerir.

8. Evite o consumo de telas

Usar o celular muito próximo a hora de dormir é um equívoco que atrapalha o sono. O mesmo vale para o computador e para a televisão. Procure sempre dar uma pausa nos eletrônicos cerca de uma hora antes de ir para a cama.

9. Evite o consumo de álcool e cafeína

O consumo de álcool e cafeína é outro ponto que merece atenção. Se você tem o hábito de consumir essas substâncias à noite, saiba que a falta de sono pode estar associada a elas. Evite-as no fim do dia, ok?

10. Anote as suas preocupações e deixe-as para o próximo dia

Se estiver muito preocupado com alguma coisa, a ponto de perder o sono, anote a sua preocupação e diga a si mesmo que resolverá o problema na manhã seguinte e não na hora de dormir, a fim de tentar se desconectar do pensamento ruim e conseguir descansar melhor.

Esperamos que essas dicas para dormir mais rápido e melhor possam ajudá-lo. Na dúvida, converse com um profissional!