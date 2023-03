10 maneiras de consertar o chat de voz de Overwatch 2 que não está funcionando (2023)

Overwatch 2 é um jogo de ação e aventura em alta disponível na loja de jogos para Windows e consoles. Os usuários adoram jogar apenas por causa dos gráficos e conceitos de jogo emocionantes. Milhões de jogadores instalaram o jogo e começaram a jogar com seus amigos. Todos nós sabemos o quanto a comunicação é essencial para os jogadores terem. Mas alguns jogadores que tentaram jogar relataram que o chat de voz não está funcionando.

Devido ao problema, os jogadores não conseguem se comunicar com seus amigos, o que afeta sua jogabilidade. Eles estão procurando guias para resolver o problema do chat de voz no jogo. Sabemos que você também está procurando uma maneira de resolver o problema do jogo em seu sistema. Neste guia, compartilhamos como você pode resolver o problema em seu sistema sem problemas. Esteja conosco até o final para conhecer os métodos.

Por que estou enfrentando um problema de chat de voz que não funciona com Overwatch 2?

Os usuários da partida relataram que o chat de voz não está funcionando quando os jogadores tentam se comunicar com seus amigos. O problema pode surgir por vários motivos, que listaremos abaixo. Os usuários que enfrentaram o problema também relataram vários motivos para a causa do problema.

No entanto, depois de reconhecer a causa do problema, eles conseguiram resolver facilmente o problema no sistema. Listamos os métodos abaixo para você verificar como corrigir o problema. Mas antes disso, verifique por que você está enfrentando o problema do bate-papo por voz que não está funcionando no jogo.

O jogo tem alguns bugs, então o recurso de bate-papo por voz não está funcionando.

Você alterou as configurações do jogo.

Você não está usando o dispositivo de áudio correto.

Existem alguns problemas de driver com o sistema.

Você não atualizou o Windows em seu sistema.

Consertar Overwatch 2 Voice Chat não está funcionando

Os usuários estão lutando com maneiras de resolver o problema do bate-papo por voz não funcionar com o Overwatch 2. Listamos os métodos pelos quais você pode corrigir o problema sem problemas. Então vamos começar.

Verifique a fonte de áudio

Ao usar o bate-papo por voz no Overwatch 2, os jogadores devem verificar se a fonte de áudio está funcionando bem. O problema ocorrerá se alguma poeira ou partícula na fonte não estiver permitindo que o fone de ouvido funcione corretamente com o sistema. Além disso, há chances de que a fonte de áudio que você está tentando usar não esteja funcionando corretamente, que é um dos motivos pelos quais você está enfrentando o problema. Sugerimos que você verifique a fonte de áudio do sistema para garantir que não haja nenhum problema devido a ela.

Conecte e desconecte os fones de ouvido/headset

É importante verificar o fone de ouvido ou headset que você está tentando usar. Se você está tentando métodos diferentes no sistema para resolver o problema, mas o problema é devido ao fone de ouvido ou fone de ouvido, não há lógica para tentar resolver o problema. Sugerimos que você verifique o estado de seus fones de ouvido e headset para garantir que estejam funcionando corretamente. Além disso, ao fazer isso, tente conectar e desconectar o fone de ouvido ou headset em um sistema diferente. Ao fazer isso, você saberá se o problema está ocorrendo com você apenas em um dispositivo específico.

Verifique as configurações do jogo

Se você alterou as configurações do jogo e começou a receber o erro depois disso, sugerimos que comece a verificar se as configurações do jogo estão corretas. Sugerimos que você faça isso para a guia Áudio, pois as opções de bate-papo por voz estão disponíveis nela. Portanto, faça as alterações nas configurações do jogo e verifique se ele começou a funcionar corretamente.

Verifique o dispositivo de áudio padrão

No Windows, você tem a opção de escolher o dispositivo de áudio padrão. Se você selecionou qualquer outro dispositivo de áudio do qual não recebe nenhuma atualização, o problema começará. Portanto, sugerimos que você verifique o dispositivo de áudio padrão em seu sistema. Você pode fazer isso facilmente clicando no ícone de som, que está disponível no canto inferior direito da tela.

Reiniciar o jogo

Apenas algumas pessoas sabem que podem redefinir o jogo do Windows para resolver qualquer problema devido a configurações incorretas ou configuração incorreta dos arquivos. Muitos usuários usaram o recurso Redefinir fornecido no Windows para redefinir as configurações do aplicativo para o padrão. Assim, sugerimos que reinicie o jogo de Overwatch 2 e verifique se o problema foi resolvido.

Abra o Configurações em seu sistema.

em seu sistema. Dirigir a Aplicativo > Aplicativos instalados .

> . Pesquise o jogo e clique no ícone de três pontos.

Role para baixo e selecione o Reiniciar opção.

opção. Aguarde até que o processo seja concluído. Depois disso, verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você estiver usando drivers desatualizados em seu sistema, o jogo não funcionará corretamente. Os desenvolvedores do jogo também relataram que é necessário ter a versão mais recente do driver para rodar o jogo sem nenhum problema. Portanto, os usuários que não atualizam os drivers há muito tempo devem consultar este guia para aprender sobre as etapas. Além disso, se você não sabe, os gráficos, o som e o driver de rede são essenciais para executar o jogo corretamente sem problemas. Sugerimos que você verifique regularmente as atualizações do driver, para que não haja problemas com o jogo. Você pode conferir este guia para saber como atualizar o driver corretamente.

Forçar reiniciar o jogo

O recurso de bate-papo por voz do jogo também pode não funcionar devido a pequenos problemas de bugs no sistema. Sugerimos que os usuários forcem o reinício do jogo para verificar se o problema foi resolvido ou não. Muitos jogadores tentaram esta etapa e conseguiram corrigir o problema. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Os usuários precisarão abrir o Gerenciador de tarefas no sistema.

no sistema. Depois disso, vá para o Aba Processo .

. Selecione a Tarefa relacionada a Overwatch 2 .

. Clique com o botão direito do mouse em qualquer um deles e selecione Finalizar tarefa.

Continue fazendo isso para todos os processos.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Há chances de que o problema esteja ocorrendo no jogo devido a alguns arquivos corrompidos. Muitos usuários que estavam jogando relataram que enfrentaram alguns problemas ao instalar o jogo e, depois disso, não atualizaram o jogo nem consertaram os arquivos corrompidos para resolver o problema. Mas com a ajuda do recurso de reparo do iniciador do jogo, os usuários poderão facilmente encontrar e corrigir os arquivos ausentes, bem como trabalhar na correção dos arquivos corrompidos do jogo. Para reparar os arquivos do jogo em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra o lançador .

. Dirigir a Biblioteca e selecione o jogo.

e selecione o jogo. Clique com o botão direito no jogo e selecione Propriedades .

. Depois disso, vá para o Arquivo local aba.

aba. Selecione a opção “Verifique a integridade dos arquivos do jogo.”

Agora, o processo de reparo será iniciado. Levará cerca de 30 minutos ou mais para verificar a integridade dos arquivos do jogo. Portanto, seja paciente no momento e diga a resposta.

Usuários que acham que conseguirão usar todos os recursos do jogo na versão antiga, então há uma chance de que o problema esteja ocorrendo devido a isso. Muitos usuários não sabem que o Windows mais recente é necessário para executar os aplicativos e jogos sem problemas. Se você não atualiza as janelas há muito tempo, chegou a hora de fazê-lo. Você tem que verificar se há atualizações no Windows. Se houver alguma atualização disponível, faça o download.

Os jogadores que não verificaram as atualizações do jogo também podem enfrentar o problema. Se os desenvolvedores souberem desse problema, certamente encontrarão uma solução. Depois de corrigir o problema, eles o compartilharão com os jogadores, lançando a atualização do patch. Depois disso, você deve baixar a atualização. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para atualizar o jogo.

Abra o lançador .

. Dirigir a Biblioteca e selecione o jogo.

e selecione o jogo. Clique com o botão direito do mouse no jogo e ele começará a procurar a atualização.

Se houver atualizações disponíveis, você poderá vê-las. Você tem que baixá-lo para resolver o problema.

Depois que a atualização for baixada, reinicie o PC e execute novamente o jogo para verificar se o problema foi resolvido.

Empacotando

Muitos usuários que adoram jogar Overwatch 2 relataram problemas com o jogo. Eles estavam relatando o problema do chat de voz, então não podiam se comunicar adequadamente com seus amigos no jogo. Muitos motivos estão disponíveis para a causa do problema, que compartilhamos neste guia. Também mencionamos como você deve seguir para resolver o problema. Esperamos que você consiga resolver o problema com a ajuda de qualquer uma das maneiras listadas acima.

