12 bancos podem liberar o empréstimo do Bolsa Família 2023

O empréstimo consignado do Bolsa Família passou por algumas alterações recentemente. A saber, o governo federal relançou a modalidade de crédito em fevereiro, com o objetivo de substituir o empréstimo do Auxílio Brasil, que foi criado em outubro de 2022.

De acordo com informações oficiais, cerca de 12 instituições financeiras foram liberadas para operar o novo empréstimo do Bolsa Família 2023, sendo elas:

Caixa Econômica Federal;

Banco Agibank S/A;

Banco Crefisa S/A;

Banco Daycoval S/A;

Banco Pan S/A;

Banco Safra S/A;

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A;

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento;

Pintos S/A Créditos; QI Sociedade de Crédito Direto S/A;

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A.

No entanto, dos 12 bancos, apenas a Caixa Econômica se pronunciou a respeito da linha de crédito. De acordo com a presidente da instituição, Maria Rita Serrano, o banco não vai operar o empréstimo consignado do Bolsa Família.

“Com as novas regras, a operação não se paga. Além disso, esse produto teve um cunho eleitoral, a Caixa foi o banco que mais ofertou crédito, com R$ 7,6 bilhões. É uma excrescência. Não posso ofertar crédito em um auxílio para uma pessoa se alimentar. Na minha opinião, isso tem de ser anulado”, afirmou Rita Serrano em uma entrevista no último dia 22.

A saber, até o momento, nenhuma das instituições financeiras liberadas para a operação do empréstimo consignado adotou a ação. Portanto, é muito provável que o crédito não seja oferecido novamente pelo governo aos beneficiários do Bolsa Família.

Mudanças no empréstimo consignado do Bolsa Família

Após a entrada do novo governo, o empréstimo consignado, que antes era do Auxílio Brasil, passou por uma revisão. Dessa forma, o Ministério do Desenvolvimento Social, em acordo com a Caixa Econômica Federal, decidiu suspender a modalidade de crédito.

De acordo com a nova presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, o principal motivo para que o empréstimo consignado fosse suspenso estava relacionado a taxa de juros, considerada desproporcional com a modalidade de crédito.

Portanto, no último dia 8 de fevereiro, o governo publicou uma regulamentação com as novas regras do empréstimo consignado. Dessa forma, todos os pedidos do crédito que se encontram dentro dessa modalidade já estão sendo analisados de acordo com as novas regras. A saber, as regras do empréstimo continuam praticamente as mesmas. Confira o que mudou:

Taxa de juros de, no máximo, 2,5% ao mês;

Número de parcelas – máximo de 6 (seis) cotas consecutivas;

Margem consignável de 5% do valor do benefício.