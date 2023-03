12 maneiras de corrigir problemas de reinicialização ou travamento do iPhone (2023)

Sem dúvida, os iPhones da Apple são bem conhecidos por seu excelente desempenho e estabilidade. Em alguns casos, no entanto, seu iPhone pode reiniciar ou travar inesperadamente, o que é frustrante e perturbador. Existem várias soluções que podem ajudá-lo a resolver o problema. Este artigo explora algumas das soluções mais eficazes para corrigir O iPhone continua reiniciando ou travando problemas.

Por que o iPhone continua travando ou reiniciando?

Um iPhone pode continuar travando ou reiniciando devido a vários motivos. Portanto, se você quiser saber por que meu iphone continua reiniciando, aqui estão algumas das causas mais comuns desse problema listadas abaixo:

Atualizações de software: As atualizações de software podem afetar o sistema operacional do seu iPhone. Seu iPhone pode travar ou reiniciar se a atualização não for instalada corretamente ou apresentar bugs. Aplicativos com defeito: Se o seu dispositivo Apple travar ou reiniciar, também pode ser causado por aplicativos defeituosos. Seu iPhone pode ficar instável se você instalar um aplicativo com bugs ou problemas de compatibilidade. Armazenamento insuficiente: Pouco armazenamento em um iPhone pode fazer com que o dispositivo trave ou reinicie. Isso pode levar à instabilidade quando o armazenamento do seu iPhone estiver cheio. Problemas de hardware: Seu iPhone pode reiniciar ou travar devido a problemas de hardware, como bateria ou outros componentes com defeito. Em alguns casos, esses problemas podem ser causados ​​por danos físicos ou desgaste ao longo do tempo. Danos causados ​​pela água: Os componentes internos do iPhone podem ser danificados se expostos à água ou outros líquidos. Jailbreak: Você também pode precisar reiniciar ou reiniciar o seu iPhone se fizer o jailbreak. Ao fazer o jailbreak do seu iPhone, você está modificando seu sistema operacional, o que pode causar instabilidade e outros problemas. Outros fatores: Seu iPhone também pode travar ou reiniciar devido a superaquecimento, problemas de conectividade de rede ou conflitos de software.

Corrigir o problema do iPhone continua reiniciando ou travando

Existem algumas correções que podem ser aplicadas se o seu iPhone continuar reiniciando ou travando. Então, vamos conferir as correções:

Muitas vezes, é possível corrigir problemas relacionados a software que fazem com que o iPhone reinicie ou trave atualizando o iOS para a versão mais recente. Vá para Configurações > Geral > Atualização de Software no seu iPhone para atualizá-lo. Se uma atualização estiver disponível, baixe-a e instale-a. Se você deseja evitar a perda de dados ao atualizar seu iPhone, é vital fazer backup primeiro.

Forçar a reinicialização do seu iPhone

Uma reinicialização forçada pode ajudar a corrigir o problema se o iPhone continuar reiniciando ou travando. Siga estas diretrizes para forçar a reinicialização do seu iPhone:

Mantenha pressionados os botões de aumentar ou diminuir o volume simultaneamente até ver o logotipo da Apple.

Depois que o iPhone for reiniciado, solte os botões.

Restaurar seu iPhone

É possível que você precise restaurar seu iPhone se nenhuma das soluções mencionadas anteriormente funcionou. Se você pretende restaurar seu iPhone, certifique-se de fazer backup de todos os dados e configurações antes de fazê-lo. Siga estas etapas para restaurar seu iPhone:

Inicialmente, abra o iTunes em seu computador e conecte seu iPhone.

Na lista de dispositivos, selecione seu iPhone.

Siga as instruções na tela após selecionar a opção Restaurar iPhone.

Você pode experimentar reinicializações ou travamentos do iPhone porque possui aplicativos desatualizados ou incompatíveis. Portanto, é importante atualizar seus aplicativos regularmente. Então, vá para a App Store e toque em Atualizações para atualizar seus aplicativos. Sempre que houver atualizações disponíveis, baixe-as e instale-as.

Excluir e reinstalar aplicativos

Pode ser necessário excluir e reinstalar o aplicativo problemático se a atualização não resolver o problema. Se você deseja excluir um aplicativo, mantenha seu ícone pressionado até que ele comece a balançar. Se você deseja excluir o aplicativo, toque no x ícone. Você pode reinstalar o aplicativo procurando por ele na App Store. Para reinstalar o aplicativo, toque no botão Instalar.

Redefinir todas as configurações

É possível que você precise redefinir todas as configurações do iPhone se nenhuma das soluções acima funcionar. O uso dessa opção redefine todas as configurações do seu iPhone para os valores padrão, mas não apaga nenhum dado. Para redefinir todas as configurações, vá para Configurações > Geral > Redefinir > Redefinir todas as configurações. Você precisará digitar sua senha e confirmar a ação.

Limpar Cache do iPhone

Se o seu iPhone continuar reiniciando ou travando, pode ser devido a um problema relacionado ao software. Limpar o cache do iPhone pode ajudar a resolver esse problema. Siga estas orientações para limpar o cache do seu iPhone:

Navegar para Configurações > Safari .

Clique em Limpar histórico e dados do site .

Para confirmar, toque em Limpar histórico e dados

Remover cartão SIM

Remover e reinserir o cartão SIM pode ser útil se o iPhone continuar reiniciando ou travando. Para remover o cartão SIM, siga estas etapas:

Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel para abrir a bandeja do cartão SIM. Remova o cartão SIM e insira-o novamente após alguns segundos. Por fim, ligue o iPhone e verifique se o problema foi resolvido.

Restauração do modo DFU

É possível corrigir problemas persistentes relacionados ao software com a restauração do modo DFU (Device Firmware Update), que é uma técnica de restauração mais avançada. Para restaurar seu iPhone usando o modo DFU, você precisa fazer backup de todos os dados e configurações. Siga estas etapas para executar uma restauração no modo DFU:

Inicialmente, usando o iTunes, conecte seu iPhone ao computador.

Em segundo lugar, mantenha pressionados os botões liga / desliga e home simultaneamente por 10 segundos.

Enquanto segura o botão home, solte o botão liga / desliga até que o iTunes detecte seu iPhone no modo de recuperação.

Para restaurar seu iPhone no modo DFU, siga as instruções na tela.

Substitua a bateria

Seu iPhone pode reiniciar ou travar se a bateria estiver com defeito ou degradada. Você pode verificar a integridade da bateria do seu iPhone acessando Configurações > Bateria > Saúde da bateria. No caso de bateria abaixo de 80%, pode ser necessário substituir a bateria do iPhone. Se quiser substituir a bateria, você pode entrar em contato com o Suporte da Apple ou ir a um provedor de serviços autorizado.

Verifique se há danos causados ​​pela água

Você pode experimentar uma reinicialização ou falha se o seu iPhone tiver danos causados ​​​​pela água. Certifique-se de que seu iPhone esteja livre de indicadores de contato de líquido vermelho ou rosa se tiver sido exposto a água ou outros líquidos. Pode ser necessário entrar em contato com o Suporte da Apple ou visitar um provedor de serviços autorizado para reparos ou substituições se você descobrir danos causados ​​pela água.

Você pode ter que entrar em contato com o suporte da Apple se nenhuma dessas soluções funcionar. O Suporte da Apple pode fornecer reparos ou substituições assim que o problema for diagnosticado.

Conclusão

Pode ser frustrante e preocupante se o seu iPhone continua reiniciando ou travando. No entanto, várias soluções podem ajudá-lo a corrigir o problema mencionado anteriormente neste artigo. Portanto, seguindo as soluções acima, você pode resolver o problema de reinicialização ou travamento do iPhone e desfrutar de uma experiência suave e estável no iPhone.

