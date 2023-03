15 maneiras de consertar Saga of Sins travando, retardando, gaguejando, não carregando (2023)

Muitos usuários baixaram o último jogo Saga of Sins. Este jogo é um jogo de ação e aventura baseado nos jogos antigos que costumávamos jogar. No entanto, os desenvolvedores tentaram tornar o jogo mais suave para os jogadores. Mas, ainda assim, existem alguns problemas que os usuários enfrentam com o jogo. Eles não podem analisar a razão por trás disso, pois há muitas razões pelas quais isso pode ocorrer. Estamos aqui com este guia, onde mostraremos como você pode corrigir o Saga of Sins travando, não carregando, gaguejando e problemas de lentidão. Então, vamos começar com as correções abaixo.

Como consertar Saga of Sins travando, travando, gaguejando, não carregando

Milhares de jogadores relataram travamentos, atrasos, não carregamento e outros problemas com o jogo. Todos os problemas mencionados ocorrem por vários motivos que os jogadores não conseguem descobrir. Listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Antes disso, verifique por que você pode enfrentar problemas com seu sistema.

Problemas de conexão com a Internet

Drivers desatualizados no seu PC

Arquivos Corrompidos

Erros no jogo

Requisitos do seu sistema

Problemas do servidor

Outros problemas importantes

Verifique os requisitos do sistema

Muitos jogadores são afetados pelos problemas que estão ocorrendo no jogo. Eles não podem jogar devido aos problemas listados acima. Agora, vamos verificar por que você está enfrentando problemas com o jogo. Um dos principais motivos pelos quais você pode enfrentar problemas diferentes com o jogo são os requisitos do sistema.

Para quem não sabe, seu PC deve ter requisitos mínimos de sistema para rodar o jogo sem problemas. Você enfrentará os problemas mencionados acima se o seu sistema não atender aos requisitos mínimos. Além disso, você não poderá corrigir os problemas, pois seu sistema já não consegue lidar com o jogo. Confira abaixo os requisitos de sistema necessários para rodar o jogo.

Requisitos Mínimos do Sistema

DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: GTX 1650

GTX 1650 Memória: 4 GB RAM

4 GB RAM SO: Windows 10

Windows 10 Processador: i5-7500

i5-7500 Armazenar: 10 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

DirectX: Versão 11

Versão 11 Gráficos: RTX 2080

RTX 2080 Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM SO: Windows 10

Windows 10 Processador: i7-4790

i7-4790 Armazenar: 10 GB de espaço disponível

Reinicie o jogo

Se você estiver enfrentando problemas de não carregar e travar, isso pode ocorrer devido aos arquivos de inicialização do sistema do jogo e do sistema. Portanto, sugerimos que os usuários reiniciem o jogo/sistema para resolver esse problema. Geralmente acontece porque o jogo ou os arquivos de inicialização não são carregados corretamente às vezes.

Para resolver o problema em seu sistema, você deve reiniciá-lo. Tente isso e verifique os problemas novamente.

Verifique a conexão com a Internet

O jogo ficará lento e não carregará no seu sistema se houver problemas de conexão com a Internet. Muitos usuários relataram que estavam conectados com uma conexão de internet instável, por isso estavam enfrentando a diferença.

Sugerimos que você verifique a velocidade de conexão com a Internet em seu sistema com a ajuda de um testador de velocidade da Internet para garantir que seu sistema funcione corretamente. Você enfrentará o problema se o seu sistema não tiver uma conexão de internet adequada e estável. Você pode verificar a conexão com a Internet corretamente em seu sistema com a ajuda deste guia.

Depois de verificar a velocidade da conexão com a Internet, verifique se o jogo pode ser executado corretamente.

Verifique as interrupções do servidor

Às vezes, os jogadores continuam executando as correções, mas o problema que eles enfrentam é causado devido a problemas de back-end ou servidor do jogo. O jogo foi lançado recentemente para os jogadores na loja de jogos. Milhões de usuários já o baixaram, mas há chances de o jogo enfrentar interrupções no servidor devido ao alto tráfego e downloads. Isso geralmente acontece para jogos recém-lançados.

Portanto, aqueles que enfrentam problemas com o jogo também devem verificar as interrupções do servidor desse jogo para evitar correções desnecessárias. Se o problema ocorrer devido a interrupções do servidor, você deverá aguardar até que seja corrigido.

Você pode verificar as interrupções do servidor nos sites oficiais, nas páginas de mídia social da empresa e em sites de terceiros.

Atualize sua RAM

Outra maneira fácil de resolver o problema sem tentar nenhuma correção é atualizar sua RAM. Se o seu sistema não tiver o mínimo de RAM para executar o jogo e seus componentes, ocorrerá o problema de lentidão e travamento. Portanto, sugerimos que você verifique o uso de RAM no sistema e, se muita RAM estiver sendo usada pelo sistema, será necessário atualizar sua RAM.

Você pode atualizar com 8 GB ou mais RAM.

Ainda assim, muitos usuários não atualizam seu Windows regularmente. Isso também pode causar a execução do jogo; portanto, sugerimos que você verifique as atualizações se você também não verifica as atualizações do Windows. Você pode fazer isso facilmente: Configurações -> Atualizações do Windows -> Verificar atualizações.

Depois de terminar as atualizações, o jogo iniciará corretamente se o problema ocorrer devido à compatibilidade.

Você também pode verificar as atualizações dos drivers gráficos em seu sistema para garantir que está usando os drivers gráficos atualizados. Se você não estiver usando o driver gráfico atualizado, o problema de gagueira e atraso ocorrerá porque o jogo requer os drivers gráficos mais recentes para executar todos os seus componentes corretamente.

Você pode atualizar os drivers gráficos seguindo as etapas: Painel de controle -> Gerenciador de dispositivos -> Adaptadores de vídeo -> Selecionar drivers gráficos -> Clique com o botão direito do mouse e selecione Atualizar driver.

Fechar processos em segundo plano

Você pode fechar os processos em segundo plano em seu sistema para liberar os recursos em seu sistema. Se o seu sistema não tiver recursos suficientes para executar o jogo, ocorrerá o problema de gagueira e não carregamento. Para fechar processos em segundo plano em seu sistema, você deve abrir o Gerenciador de Tarefas.

Você tem que ir na aba Processos e ver os processos rodando lá e finalizá-los um a um, que está rodando desnecessariamente.

Verifique as configurações do jogo

Muitos usuários estão usando as configurações gráficas mais altas no jogo. Se o seu sistema não puder lidar com o jogo com as configurações gráficas mais altas, ocorrerão problemas de gagueira e lag. Sugerimos que você altere as configurações gráficas do jogo para diminuir para evitar o problema de lag e gagueira.

Ao fazer isso, certifique-se de verificar o jogo, jogando-o para ver se ainda está gaguejando.

Desative o Firewall e Antivírus do Windows

De qualquer forma, se o Firewall e o Antivírus do Windows bloquearam o jogo de receber respostas por meio de seu servidor, o problema de não carregar e travar pode ser devido a isso. Se você não sabe, o Firewall e o Antivírus do Windows trabalham para proteger o sistema de ameaças externas que estão recebendo respostas suspeitas. Há chances de que o Firewall e o Antivírus do Windows tenham encontrado algo suspeito sobre o jogo e o tenham impedido de receber as respostas.

Sugerimos que você desabilite o Firewall e o Antivírus para resolver o problema.

Reiniciar o jogo Aqueles que enfrentam problemas de travamento e não carregamento em seu sistema com o jogo podem redefinir para corrigir a configuração incorreta dos arquivos ou configurações. Além disso, se você alterou as configurações do jogo depois de ver o problema de travar e não carregar, pode usar o recurso Redefinir para corrigir o problema. Para redefinir o jogo, você deve seguir estas etapas: Configurações -> Aplicativos -> Aplicativos instalados -> Saga of Sins -> Modificar -> Redefinir. Verifique os arquivos do jogo Os arquivos do jogo podem estar corrompidos, o que pode causar problemas de travamento, não carregamento e lentidão. Você precisa verificar os arquivos do jogo para resolver o problema. Para verificar os arquivos do jogo, siga as etapas: Iniciador do jogo -> Clique com o botão direito do mouse no jogo -> Selecione Propriedades -> Arquivos locais -> Verificar integridade dos arquivos do jogo.