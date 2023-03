1,5 milhões de famílias vão deixar de receber o auxílio; O que mudou?

Após alterações nas regras do Bolsa Família, cerca de 1,5 milhões de famílias terão o benefício cancelado a partir de abril deste ano. Hoje, aproximadamente 393 mil contemplados pelo programa social possuem uma renda mensal maior do que a permitida pelo governo federal.

Para ter direito ao Bolsa Família as famílias devem cumprir algumas regras, como a frequência escolar mínima de crianças e jovens matriculados na educação básica. Além disso, as gestantes devem realizar o pré-natal e crianças de até seis anos precisam passar por um acompanhamento nutricional.

Veja o que mudou no Bolsa Família

A reformulação no programa social alterou a linha de pobreza, que passou a ser de R$ 218,00 por pessoa. Já a renda máxima para obtenção do benefício passou para R$ 651, segundo informações disponibilizadas pelo governo federal.

Além disso, vale lembrar que a partir deste ano, parte das famílias devem receber um valor mensal extra. O bônus é de R$ 150 por crianças de até 6 anos e tem como objetivo auxiliar as famílias que mais precisam do Bolsa Família. É importante lembrar que para continuar recebendo o benefício, as famílias devem manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

Como se inscrever no programa social

O Bolsa Família é um programa social criado pelo governo federal em 2003 com o objetivo de auxiliar famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. O programa funciona por meio da transferência direta de renda para as famílias cadastradas e para se inscrever no programa, é necessário seguir alguns passos simples.

Antes de mais nada, é preciso verificar se a família se encaixa nos critérios de elegibilidade do programa. Isso significa que para receber o benefício, é necessário ter uma renda mensal per capita de até R$ 218,00. Se a família cumprir o requisito citado anteriormente, basta procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou alguma das unidades do Cadastro Único.

Para se cadastrar no programa, o responsável familiar deve apresentar documentos que comprovem sua situação socioeconômica, como CPF, RG, comprovante de residência e carteira de trabalho. Vale informar que todas as pessoas que moram na residência devem ser informadas no ato do cadastro, ou seja, é preciso apresentar os documentos de todos os membros da família.

Feito o cadastro, a família deve aguardar a análise dos dados realizada pelo governo federal. Se o cadastro for aprovado, as famílias recebem um cartão magnético para realizar o saque do benefício em agências da Caixa Econômica Federal ou casas lotéricas. Além da possibilidade de sacar os recursos em espécie, as famílias também podem movimentar o dinheiro por meio do aplicativo Caixa TEM, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS.

No Caixa TEM é possível fazer transferências, pagamentos de contas e boletos, recargas de celular e até mesmo realizar compras utilizando o cartão de crédito virtual. Além disso, o aplicativo também permite consultar o saldo e o extrato da conta, ou seja, os beneficiários do Bolsa Família podem acompanhar online o depósito do benefício.