Se você tem buscado formas de como acabar com os lábios rachados, não deixe de conferir todas as considerações que elencamos no decorrer deste conteúdo! Assim, você já poderá cuidar da saúde dos seus lábios e minimizar o desconforto que a pele rachada pode proporcionar. Confira!

3 dicas para acabar com os lábios rachados

Os lábios rachados podem causar bastante desconforto em qualquer pessoa. Há quem crie o hábito de puxar a pele, piorando ainda mais o quadro. Por isso, encontrar formas de lidar com o problema é de extrema importância para acabar com o desconforto, não é mesmo?

A seguir, descrevemos algumas ações que podem ser bem interessantes. Confira:

1. Esfoliação semanal

Ter o hábito de fazer uma esfoliação semanal nos lábios é uma das formas de minimizar as rachaduras. Afinal, as peles soltas estão “mortas” e podem ser removidas, aos poucos e sem forçar, por meio da esfoliação.

Isso não quer dizer que você deva sair puxando as peles, ok? O ideal é apenas aplicar um esfoliante próprio para os lábios e massagear suavemente a região, durante alguns minutos.

Repetir o processo com frequência vai ajudar a regenerar os lábios, remover o que estiver muito ressecado e preparar a pele para a hidratação.

2. Protetor labial diariamente

Além de fazer a esfoliação com uma frequência semanal, e com produtos adequados, claro, é importante hidratar bem os lábios. Muitas vezes, você pode acabar com os lábios rachados apenas usando uma manteiga de cacau com mais frequência!

Algumas pessoas acreditam que esse tipo de produto só deve ser usado nas épocas mais frias do ano, mas isso não necessariamente é uma verdade. Se você tem problemas com rachaduras nos lábios, pode usar a manteiga de cacau como um protetor durante o ano inteiro.

Existem diversas opções no mercado, inclusive com cores e sabores. Desse modo, é possível investir em uma série de possibilidades incríveis, que hidratarão os seus lábios e ainda deixarão um gostinho agradável. 🙂

3. Não passe a língua nos lábios

Um costume que muita gente tem é o de passar a língua nos lábios como forma de minimizar a sensação de ressecamento. Porém, esse tipo de ação pode causar o efeito rebote!

Você pode sentir que o seu lábio está cada vez mais ressecado e rachado à medida que for passando a língua nele. Portanto, corte esse hábito se quiser acabar com os lábios rachados.

O ideal, como mencionamos anteriormente, é usar um protetor labial de qualidade, que proteja e hidrate ao mesmo tempo. Desse modo, os seus lábios receberão o que precisam para ficar mais macios e saudáveis.

Ao contrário do que a saliva é capaz de proporcionar à pele dos lábios…

E se nada disso me ajudar?

Se nada ajudar você a acabar com os lábios rachados, o ideal é conversar com um dermatologista. Assim, ele poderá avaliar a sua situação mais de perto e prescrever as ações mais adequadas para o seu caso.