3 maiores saques somam quantia milionária; Veja o valor

O Banco Central (BC) divulgou a consulta para as pessoas poderem verificar se tinham algum dinheiro esquecido.

Hoje, o BC informou que os três maiores saques envolvendo recursos esquecidos somaram cerca de 1,4 milhão de reais.

Conforme a autarquia, se o requerente tiver algum valor a receber, aparecerá uma mensagem na tela informando que o CPF ou CNPJ deve aguardar a data especificada para passar para a próxima etapa e receber o valor correspondente ao dinheiro esquecido.

Dados do Banco Central

Segundo os dados obtidos pelo Banco Central, dos mais de 3,4 milhões de beneficiários, entre pessoas físicas e empresas, que já solicitaram a transferência do dinheiro esquecido, até o momento, as cifras mais altas solicitadas por pessoas físicas, sendo:

R$ 328.210,20, na terça-feira (7);

R$ 749.494,30, na quarta-feira (8);

R$ 306.107,49, na quinta-feira (9).

Além disso, o BC informou que o valor máximo resgatado por pessoas jurídicas permaneceu o mesmo de quarta-feira, onde a solicitação de saque foi de R$ 252,3 mil, superando os R$ 198 mil registrados por um único CNPJ na véspera.

Importante destacar que, os pedidos de saque totalizaram R$ 228,1 milhões até as 17h desta quinta-feira, conforme informado pelo BC.

Estima-se que o resgate total do dinheiro esquecido seja de aproximadamente R$ 6 bilhões, distribuídos entre 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas.

No entanto, apesar do valor expressivo, a autarquia informou que apenas 643,1 mil contas, ou seja, 1,37% das pessoas, possuem mais de R$ 1.000 esquecidos.

A grande maioria (aproximadamente 29,2 milhões de contas) tem menos de R$ 10 de saldo para sacar.

Como consultar os valores do dinheiro esquecido

A primeira etapa é o indivíduo saber se possui valores a receber. Para isso, basta acessar a página www.valoresareceber.bcb.gov.br. Confirmado haver dinheiro esquecido, o usuário deverá entrar no Sistema de Valores a Receber (SVR).

Nessa etapa, é preciso preencher os campos com CPF e data de nascimento. No caso de empresas, a busca é feita pelo CNPJ e data de abertura do negócio.

Com isso, caso haja fila virtual, o usuário será redirecionado para a página de login do gov.br.

No entanto, é imperativo que o cidadão possua uma conta de nível prata ou ouro no site do governo para prosseguir.

Ao acessar com sucesso o site e fazer login em conta, o usuário terá uma janela de 30 minutos para confirmar os detalhes do recebimento, indicar a instituição de pagamento e selecionar a conta de sua preferência para depósito.

Dinheiro esquecido: Atenção aos golpes

Muitas pessoas têm buscado saber sobre a possibilidade de terem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira.

Contudo, muitos estelionatários estão se aproveitando do desconhecimento técnico de algumas pessoas para aplicar um golpe.

Segundo informações fornecidas pela polícia, o principal golpe é realizado por meio de um link enviado por mensagem de texto ou e-mail, alegando que a pessoa possui dinheiro esquecido em determinada instituição financeira, que só poderá ser desbloqueado após o pagamento.

Desse modo, a polícia frisou que a consulta do dinheiro esquecido é realizada de forma totalmente gratuita no site do Banco Central e que, caso seja descoberta a fraude, a polícia civil deve ser acionada e a ocorrência registrada.