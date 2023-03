Os usuários da Apple estão sempre lutando para gerenciar dados em seus iPhones. Todos sabemos que os dispositivos da Apple vêm com diferentes variantes de armazenamento, e os usuários estão pensando em comprar o iPhone, que é a variante inferior. É apenas porque os usuários não querem pagar mais dinheiro para obter mais armazenamento. Apesar de comprar a variante superior, eles optam pela variante inferior ao transferir seus dados, como fotos e vídeos, para o computador.

Todo mundo sabe quanto espaço as fotos e vídeos ocupam no iPhone. Mais da metade do armazenamento é ocupado por ele. Mas os usuários do iPhone continuam transferindo suas fotos regularmente para liberar espaço em seus iPhones. Existem várias maneiras disponíveis para Transferência de fotos do iPhone para o PC. Mas os usuários estão sempre procurando por “Melhor maneira de transferir fotos do iPhone para o computador.” Estamos aqui com ele. Este guia responderá à sua pergunta sobre “Como transferir fotos do iPhone para o computador.” Então vamos começar.

Você pode transferir fotos diretamente do iPhone para o computador?

Muitos usuários do iPhone estão sempre confusos sobre o compartilhamento de dados com seus computadores. Quem comprou o iPhone recentemente e tem um PC com Windows sempre fica confuso se poderá transferir fotos diretamente do iPhone para o computador. Para quem não sabe, os usuários do iPhone podem transferir fotos diretamente do iPhone para o computador. Existem diferentes maneiras disponíveis através das quais você pode fazer uma transferência de fotos do iPhone para o PC. Vamos explicar-lhe as diferentes maneiras que estão disponíveis para fazer isso. Portanto, certifique-se de verificá-los.

Melhores maneiras de transferir fotos do iPhone para o computador –2023

Existem várias maneiras disponíveis pelas quais você poderá transferir fotos do iPhone para o computador. Aqui vamos listar as 3 melhores maneiras de transferir fotos do iPhone para o computador. Verifique-os se quiser transferir suas fotos em alguns minutos.

Como transferir fotos do iPhone para o computador usando o DearMob iPhone Manager

Uma das melhores maneiras de transferir fotos do iPhone para o computador é usando o DearMob iPhone Manager. O DearMob iPhone Manager é um aplicativo projetado apenas para ajudar os usuários do iPhone a transferir e gerenciar arquivos de seus iPhones para seus computadores.

Os usuários do iPhone sempre relataram que, sempre que começam a transferir arquivos do iPhone para o PC, isso leva muito tempo. Mas, o DearMob iPhone Manager é o aplicativo através do qual você pode transferir mais de 10.000 fotos em 2 a 3 minutos. Quando você está transferindo os arquivos, seu iPhone nem congela. Então, agora vamos verificar as etapas que devem ser seguidas para transferir fotos do iPhone para o computador.

Primeiro, você deve instalar o DearMob iPhone Manager no seu PC.

Depois de instalar o aplicativo, abra-o.

Agora, conecte seu iPhone ou iPad ao PC. Você pode conectar o dispositivo com um cabo USB ou com Wi-Fi.

Selecione “Confie neste computador” no seu iPhone.

no seu iPhone. Agora, você verá todos os detalhes importantes do seu iPhone na tela do DearMob iPhone Manager.

Depois de começar a ver as informações do iPhone que você possui, isso significa que o dispositivo foi conectado com sucesso.

Clique em Transferência de fotos.

Selecione as fotos que deseja transferir para o seu PC.

Depois de selecionar as fotos, clique na opção Exportar.

Após clicar, a exportação das fotos será iniciada. Você pode encontrar as fotos no driver local em alguns minutos. É isso.

Prós

CaroMob iPhone Manager, transfira as fotos em alguns minutos. Você pode transferir mais de 10.000 fotos em 2 minutos.

Não há problema de congelamento no iPhone durante a transferência dos dados.

Você pode transferir dados mesmo sem o cabo de dados.

Você pode verificar as informações importantes sobre o iPhone no DearMob iPhone Manager.

Você também pode transferir seus outros dados com a ajuda do DearMob iPhone Manager.

Quando você está transferindo, as fotos são transferidas com a qualidade original.

Você também pode criar backups com a ajuda do aplicativo, que serão criptografados com alta segurança.

Existem muitos recursos interessantes disponíveis para os usuários de seus iPhones.

Contras

DearMob iPhone Manager é um aplicativo gratuito e pago. No entanto, para usar todos os recursos do aplicativo em seu computador, você precisa comprar o aplicativo pago. Este é o único con que tem. Portanto, se você continuar transferindo dados regularmente, o DearMob iPhone Manager será um bom aplicativo para você.

Como transferir fotos do iPhone para o computador via Windows Photo

O Windows Photos é a outra maneira de transferir fotos do seu iPhone para um computador. Essa é outra maneira pela qual você pode transferir facilmente as fotos do iPhone para o computador, mas levará muito tempo. Listamos as etapas abaixo, portanto, verifique-as.

Ligue o computador e conecte o iPhone.

Você verá um pop-up no seu iPhone quando conectar o iPhone ao Windows.

Clique em “ Permitir ” para dar as permissões.

” para dar as permissões. Depois disso, clique no botão “ Começar ” para ir para Fotos.

” para ir para Fotos. Você verá a opção “ Importar ” no canto superior direito da tela.

” no canto superior direito da tela. Selecione os “ De um dispositivo USB ”opção.

”opção. Depois disso, selecione as fotos que você deseja transferir.

Depois de selecionar todas as fotos, clique em “ Importar selecionado. “

“ É isso; suas fotos foram transferidas com sucesso.

Prós

Está disponível gratuitamente.

Contras

Levará muito tempo para transferir as fotos.

Não há opção de compartilhamento com WiFi.

O iPhone pode começar a congelar durante o processo.

Às vezes, as fotos podem ser incompatíveis.

Você não poderá ver detalhes importantes do iPhone.

Como transferir fotos do iPhone para o computador através do iCloud

Esta é a última melhor maneira de transferir fotos do iPhone para o computador com a ajuda do iCloud. Listamos as etapas abaixo, portanto, verifique-as corretamente para transferir as fotos sem problemas.

Você tem que habilitar “iCloud Photos” no seu iPhone.

Instale o aplicativo iCloud no seu Windows.

Abra o aplicativo iCloud e faça login com o ID Apple.

Selecione as fotos.

Baixe as fotos para o seu computador.

Prós

Você pode transferir as fotos sem fio.

Contras

Armazenamento limitado.

Você precisará ter uma conexão de internet de alta velocidade para baixar as fotos.

Você tem que esperar até que suas fotos sejam enviadas para o iCloud.

Para mais armazenamento, você deve comprar a versão paga.

Empacotando

Muitos usuários do iPhone estavam procurando a maneira certa de transferir fotos do iPhone para o computador. Aqui no post, listamos as 3 Melhores Maneiras de Transferir Fotos do iPhone para o Computador. Esperamos que este guia tenha ajudado muito a resolver sua dúvida. Comente sua maneira favorita de transferir as fotos do iPhone para o computador. Além disso, deixe-nos saber se você vai usar o DearMob iPhone Manager para a transferência de fotos ou não.

Perguntas frequentes – Transferir fotos do iPhone para o computador

1. Posso transferir fotos do iPhone para o Windows PC?

Sim, os usuários do iPhone podem facilmente transferir fotos de seus iPhones para o Windows PC. No entanto, se você seguir o caminho simples, levará muito tempo. Assim, siga as formas que listamos no guia para fazê-lo.

2. Como transferir fotos do iPhone para o laptop

Se você é um novo usuário do iPhone e está confuso sobre como transferir fotos do iPhone para o laptop, leia as melhores maneiras acima de transferir fotos do iPhone para o laptop. Listamos as três melhores maneiras de transferir fotos do iPhone para o laptop. Também explicamos as etapas de como você pode fazer isso. Portanto, certifique-se de dar uma boa leitura.

3. Posso transferir fotos do iPhone para o computador sem o iTunes?

Sim você pode transfira suas fotos do iPhone para o computador sem o iTunes. Listamos as diferentes maneiras pelas quais você pode fazer isso, portanto, verifique-as.

LEIA TAMBÉM: