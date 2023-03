Possivelmente, você já deve ter recebido a recomendação de comer mais frutas ao longo do dia de algum nutricionista, certo? Porém, também pode ser que você tenha dificuldades para conseguir consumir uma quantidade razoável de alimento.

Por isso, trouxemos 4 dicas que podem ajudá-lo a incluir as frutas na rotina de uma forma mais fácil – e que torne o dia a dia mais saboroso. Não deixe de conferir!

4 formas de comer mais frutas ao longo do dia

Só de pensar em comer mais frutas ao longo do dia você se sente cheio? Calma! Não precisa ser assim!

Até porque, apenas consumir por consumir, ficando “estufado” de tanto comer, pode não ser o melhor caminho. O segredo da alimentação saudável sempre foi e será o equilíbrio, certo?

Por isso, trouxemos dicas que partem do pressuposto de preparar uma dieta mais equilibrada, mas sem deixar de lado o acompanhamento com um nutricionista, ok?

Vamos adiante!

1. Substitua o doce por frutas mais adocicadas

Sabe aquele chocolate ou outro docinho que você costuma consumir de vez em quando, como, por exemplo, depois de almoçar? Pois bem… Que tal substituí-lo por uma fruta? Nesse caso, o desejo de doce pode ser sanado por uma frutinha que tenha um gostinho mais adocicado, como uma ameixa bem madura ou uma melancia.

Assim, evita-se o consumo de alimentos ultraprocessados e aumenta a ingestão de frutas diárias. Apenas lembre-se de conversar com o nutricionista sobre as melhores opções de frutas para cada horário, combinado?

2. Prepare porções em potinhos

Sabemos que é muito mais prático pegar um docinho na gaveta de guloseimas, abrir o pacote e simplesmente comer… Só de pensar em descascar uma fruta você já se sente cansado ou com preguiça, não é mesmo?

Porém, se você quer realmente comer mais frutas ao longo do dia, considere preparar porções em potinhos de vidro, na geladeira. Tire um momento, a cada 3 dias, mais ou menos, para preparar frutas picadinhas, assim, na hora de comê-las, em meio à correria, elas estarão à sua disposição.

Só fique atento à validade e à integridade de cada fruta, pois cada uma delas pode ter um tempo de armazenamento diferente.

3. Saiba quais são as suas frutas favoritas

Por acaso, em algum momento de sua vida, você avaliou quais são as suas frutas favoritas? Experimentou opções diferentes? Não? Pois é…

Para comer mais frutas ao longo do dia você pode, simplesmente, conhecer opções que despertem mais o seu apetite, ajudando a manter um consumo diário mais eficiente. Pense nisso!

4. Prepare sucos com as suas frutas favoritas

Por fim, ao saber quais são as frutas que você mais gosta, experimente preparar sucos saudáveis para refrescar e ainda, de quebra, consumir os nutrientes e vitaminas de uma fruta em diversos momentos do dia.

Claro que nem todas as frutas devem ser consumidas apenas em forma de suco, mas, para ter uma “cota” de consumo legal todos os dias, essa pode ser uma boa opção.

Pense nisso e não se esqueça de conversar com o seu nutricionista para saber as quantidades corretas, ok? Bom apetite!