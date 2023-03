Quem sofre com este desconforto sabe o quanto proteger os dentes contra a sensibilidade é um caso de bem-estar! Afinal, é muito desagradável sair para jantar com os amigos e, durante a refeição, ter que se deparar com uma sensibilidade intensa, que causa dor, desconforto e até mesmo constrangimento.

Portanto, encontrar medidas que previnam o problema parece uma boa ideia, concorda? Veja, neste texto, algumas dicas!

4 formas de proteger os dentes contra a sensibilidade

Existem algumas maneiras de proteger os dentes contra a sensibilidade. Porém, além de seguir as dicas, lembre-se de sempre conversar com o seu dentista para que ele possa avaliar o seu caso e prescrever o tratamento mais adequado, ok?

Até porque, em alguns casos, pequenos ajustes em casa podem acabar com a sensibilidade, mas nem todo mundo tem a mesma sorte. Caso você perceba que a sensibilidade é persistente, agende uma consulta com o seu dentista, combinado?

Dito isso, vamos às dicas:

1. Usar protetor bucal em alguns casos

Em algumas situações, a sensibilidade dentária pode estar associada ao quadro de bruxismo (que nada mais é do que o hábito de ranger os dentes enquanto dorme). Esse problema pode danificar o esmalte dental, causando a sensibilidade e outros problemas na saúde bucal.

Se você tem notado que esse é o seu problema, considere usar um protetor bucal. Dessa forma, não haverá tanto atrito nos dentes e, consequentemente, há mais chances de reduzir o problema de sensibilidade.

2. Usar um creme dental específico

Hoje em dia, é possível encontrar uma grande infinidade de marcas de cremes dentais desenvolvidos especificamente para quem sofre com sensibilidade nos dentes. Adquirir uma opção recomendada por especialistas e usar periodicamente pode ser uma excelente ideia.

Claro que o creme dental não fará milagre de uma hora para outra, mas ele pode ajudar a reduzir a sensação de sensibilidade à medida que você o usa.

3. Adquirir uma escova com cerdas macias

Usar uma escova de cerdas macias é outra forma de proteger os dentes contra a sensibilidade. Muitas vezes, o tipo de escova que você usa pode ser a mola propulsora do desgaste dentário, responsável pela sensação de dor ao comer ou beber algo quente ou frio demais.

Sendo assim, faça o teste de adquirir uma escova com cerdas mais macias. Além disso, fique atento à força que você tem colocado em sua escovação: será que você não tem feito muita pressão com a escova sobre os dentes? Pois esse comportamento também pode piorar a sensação de dor. Pense nisso!

4. Evitar alimentos ácidos

Os alimentos ácidos também podem piorar a sensação de sensibilidade, pois eles também desgastam o esmalte dos dentes. Como exemplo, temos o refrigerante e o limão, dois “vilões” do esmalte dentário.

Claro que um consumo pequeno não necessariamente será prejudicial, mas se você consome os dois com frequência, poderá ter dificuldades na hora de proteger os dentes contra a sensibilidade.

Portanto, evite esse tipo de alimento e veja como isso poderá ajudá-lo.

–

Caso nenhuma das considerações funcionem para você, não hesite na hora de buscar ajuda do seu dentista, combinado? 😉