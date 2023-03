Conhecer alguns dos hábitos que os idosos devem evitar é muito importante para envelhecer com saúde e qualidade de vida. Afinal, assim como devemos cuidar do corpo e da mente durante a juventude, na terceira idade isso também é necessário. Desse modo, torna-se possível aumentar o bem-estar, ao mesmo tempo em que se protege a saúde física e mental do indivíduo.

Neste texto, elencamos 4 hábitos que podem ser considerados terríveis para a terceira idade. Não deixe de conferir!

4 hábitos que os idosos devem evitar

Obviamente, não existem apenas 4 hábitos que podem ser considerados ruins na terceira idade. No entanto, elencamos apenas estes 4, pois, eles costumam fomentar impactos bastante negativos na vida das pessoas. Por isso, comece a praticar a autoavaliação, caso você seja idoso, e verifique até que ponto estes hábitos têm feito parte da sua rotina. Veja:

1. Sedentarismo

O sedentarismo é perigoso em qualquer idade e, no caso dos idosos, pode ser ainda mais intenso. Afinal de contas, ficar em casa parado, o tempo todo, pode proporcionar efeitos como:

Redução da mobilidade, por começar a ter mais dores no corpo.

Fraqueza muscular.

Fraqueza nos ossos.

Tédio, por permanecer o dia todo em casa.

Problemas relacionados à saúde respiratória e do coração.

Sintomas de depressão.

Entre outros efeitos.

Por isso, um dos hábitos que os idosos devem evitar é o sedentarismo!

2. Falta de rotina

Apesar de a maior parte dos idosos serem aposentados, a rotina ainda é um ponto importante que deve ser mantido. Sem rotina, o sono pode ficar bagunçado, o idoso pode ter problemas para ter uma alimentação em bons horários e equilibrada, e até mesmo a higiene pode ser negligenciada.

Sendo assim, ter uma rotina relativamente organizada, com horários para comida, banho e descanso, é importante. Dentro dela, deve-se incluir atividades físicas, lazer e interações sociais também.

3. Falta de estímulos para a mente

Não ler, não praticar nenhuma atividade que estimule a mente e manter-se em um eterno tédio são hábitos que os idosos devem evitar. Afinal, isso pode acelerar processos neurodegenerativos, devido à falta de “exercícios” para o nosso cérebro.

Isso porque, nosso cérebro precisa de estímulos saudáveis para se manter ativo. Por isso, um bom quebra-cabeça e jogos de desafios mentais são ótimos na terceira idade – e na vida toda!

Além do mais, a falta de estímulos e atividades também pode fomentar o sentimento de inutilidade, que pode ser responsável por desencadear casos de depressão na terceira idade.

4. Isolamento social

O isolamento social é mais um dos hábitos que os idosos devem evitar. Isso se deve ao fato de que nós, seres humanos, somos seres sociais, e precisamos dos outros para vivermos bem e melhor.

Por isso, manter o contato com os amigos e familiares, mesmo que de vez em quando tenha que ser apenas virtualmente, é uma ação que contribui muito para a saúde mental e bem-estar do idoso. Pense nisso!

Construir hábitos saudáveis na terceira idade pode fazer toda a diferença na vida do indivíduo. Cuide de você!