Investir em lanches saudáveis para ter mais energia é uma forma de aumentar a disposição sem precisar recorrer aos energéticos industrializados, por exemplo. Dessa maneira, é possível cuidar da saúde ao mesmo tempo em que se conquista mais energia para as mais diversas atividades cotidianas.

Neste texto, reunimos 4 opções interessantes para você conhecer e, quem sabe, incluir no seu cardápio, de acordo com as suas necessidades nutricionais.

4 lanches saudáveis para ter mais energia

Antes de qualquer coisa, é importante fazermos um adendo: os lanches saudáveis para ter mais energia não são adequados para quem busca opções com poucas calorias. Afinal, a maior parte deles possui uma alta taxa calórica, justamente para aumentar a energia.

Isso quer dizer que comer esse tipo de lanche com frequência, sem praticar exercícios físicos, pode ser um problema para quem não quer engordar ou quer perder peso.

Além disso, é importante sempre levar em conta as suas possíveis restrições alimentares para não consumir preparos que causem mal-estar, ok? 😉

Esclarecido esses pontos, sigamos com as nossas ideias de lanches:

1. Iogurte natural com aveia

O iogurte natural contém muitas proteínas que ajudam na disposição e na força do nosso corpo. Já a aveia é um carboidrato capaz de elevar a nossa disposição, ao mesmo tempo em que aumenta a saciedade e mantém o corpo mais ativo.

Outro benefício da aveia está envolvido com a sua quantidade de fibras, que ajuda a manter o intestino funcionando adequadamente, por exemplo.

Basta misturar cerca de duas colheres de aveia em flocos em um copinho de iogurte natural e se deliciar.

2. Torrada com pasta de amendoim

Uma torrada integral também pode permanecer mais tempo no aparelho digestivo, aumentando a saciedade e melhorando o trânsito intestinal. O amendoim, por sua vez, é um ingrediente relativamente calórico, capaz de aumentar a energia e a disposição.

Porém, para que seja realmente um dos lanches saudáveis para ter mais energia, lembre-se de que a pasta de amendoim deve ser sem açúcar, está bem? 😉

3. Vitamina de banana com aveia e canela

A vitamina de banana com aveia e canela, além de saborosa, ajuda a aumentar a nossa disposição, devido aos carboidratos, por exemplo.

Você pode prepará-la usando leite vegetal ou de vaca, de acordo com a sua alimentação e restrição alimentar.

A canela é a gosto, o que deixa o preparo ainda mais interessante e delicioso.

A quantidade de banana é de aproximadamente 1 unidade grande. Porém, você pode acrescentar a gosto. Já a aveia pode ser acrescentada em uma quantidade de duas ou três colheres de sopa.

4. Açaí com bananas e aveia

O açaí costuma ser consumido como um pré-treino por muitos atletas, devido à quantidade de energia que ele é capaz de gerar.

Além disso, a banana e a aveia também são um verdadeiro boost de energia para que busca mais disposição para atividades físicas ou mesmo para as tarefas corriqueiras.

E tudo isso com um preparo super prático e rápido. 🙂

Agora nos conte: qual dos lanches acima é o seu favorito? Não deixe de comentar!