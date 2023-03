4 maneiras de corrigir o controlador PS4 não conectando ao console PS4

Os usuários podem ter problemas com o controle do PlayStation 4. Muitos usuários relataram que o controlador ps4 não está conectado ou o controlador ps4 não sincroniza com o console. Este é um problema bastante comum que muitos usuários enfrentam com o controlador PS4 e você pode corrigi-lo facilmente.

Se você está tendo esse problema com seu controlador PS4 não conectando ou sincronizando com seu console, não se preocupe; Nós estamos aqui para ajudar.

Corrigir o controlador PS4 não conectando ao PS4

Este guia mostrará como conectar ou sincronizar seu controlador PS4 e como corrigir o problema do controlador PS4 que não se conecta ao console PS4.

Por que seu controlador PS4 não se conecta ou sincroniza com o console PS4?

Pode haver muitos motivos pelos quais seu controlador PS4 não se conecta ao console PS4. Abaixo estão algumas razões/causas pelas quais os usuários enfrentam esse problema com seu PS4.

A bateria do PS4 não consegue segurar a carga. Esse problema provavelmente é causado por uma bateria fraca do PS4 que não consegue manter a carga. Como resultado, podem surgir problemas de conectividade Bluetooth e seu controlador PS4 pode falhar ao se conectar ou sincronizar com seu console.

Outro motivo para esse problema ocorrer é a fraca interferência do Bluetooth. Esse problema ocorrerá quando muitos dispositivos estiverem conectados ao seu PS4 via Bluetooth. Se muitos dispositivos estiverem conectados ao seu PC via Bluetooth, o controlador terá um problema de conectividade ou você não conseguirá conectá-lo ao seu controlador PS4.

Além disso, se houver algum problema no controlador, você não poderá conectá-lo ao console.

Estas são algumas razões pelas quais seu controlador PS4 não se conecta ao console PS4.

Consertando o controlador PS4 não conectando ao console PS4

Vamos falar sobre como corrigir o erro agora que você sabe o que está causando isso. Para corrigir o controlador PS4 não se conecta ao PS4 com problema de usb, use as dicas de solução de problemas listadas abaixo.

Carregue seu controlador

Primeiro, você pode tentar carregar o controlador e depois verificar se pode conectá-lo ou não. Se você não conseguir conectá-lo mesmo após o carregamento, provavelmente há algum problema com o controlador.

No entanto, se após o carregamento, o controlador se conectar ao seu PS4, mas apenas por um curto período de tempo, é porque sua bateria está fraca e não consegue manter a carga por muito tempo.

Ressincronizar o controlador

Você pode tentar conectar seu controlador PS4 ao seu console usando um cabo USB. Se você não pode conectar seu controlador PS4 sem fio, você pode usar um cabo USB para conectá-lo ao seu controlador. Após a conexão, você poderá sincronizá-lo novamente.

Para ressincronizar seu controlador PS4, siga as etapas abaixo:

Conecte seu controlador PS4 ao console com o cabo USB.

Assim que o controle estiver conectado ao console, pressione e segure o botão botão PlayStation, fazendo isso limpará as configurações da conexão antiga e ressincronizará o controlador.

Reiniciar controle PS4

Se algum dos métodos acima não funcionar, você terá que redefinir o controlador. Antes de executar uma reinicialização completa, você pode tentar executar uma reinicialização suave e ver se isso funciona ou não.

Para executar uma reinicialização suave no controlador PS4, siga as etapas abaixo:

Você terá que usar o segundo controlador que está funcionando para reinicializar o controlador. Vá para o configurações menu do PS4 com a ajuda de um segundo controlador.

Agora nas configurações, selecione dispositivos e então Dispositivos Bluetooth.

Em seguida, selecione o controlador que não está funcionando e pressione o botão botão de opções no controlador.

Feito isso, selecione esqueça o dispositivo opção e seu controlador será desconectado do console.

Agora, sincronize novamente o controlador na inicialização. Para fazer isso, desligue seu PS4 primeiro. Agora conecte seu controlador PS4 que não está funcionando ao console usando o cabo USB. Ligue o PS4 e, na inicialização, pressione e segure o botão botão PlayStation no controlador para ressincronizar.



Verifique se funciona ou não. Mesmo que o seu controlador PS4 não se conecte ou sincronize com o console após executar uma reinicialização suave, você terá que executar uma reinicialização completa.

Desligue seu console PS4.

Em seguida, insira um pequeno pino no orifício na parte de trás do controlador. Este será um pequeno orifício que você encontrará próximo ao botão esquerdo do gatilho no seu PS4. Este buraco tem o botão de reset. Continue pressionando o botão de reinicialização por 5 segundos e solte-o. Você pode usar um pequeno alfinete ou a ferramenta de ejeção do SIM para fazer isso.

Depois que o controlador for redefinido, tente conectá-lo ao seu PS4 e verifique se ele se conecta ao PS4 ou não.

Obter uma substituição para PS4

Se o controlador PS4 ainda não conectar a sincronização ao console, provavelmente está com defeito. Seria recomendável que você o substituísse se o console e o controlador estivessem no período de garantia. Se estiver na garantia, você receberá uma substituição para o controlador gratuitamente. Você deve entrar em contato com a Sony ou com o revendedor de onde comprou o console e solicitar a substituição. No entanto, se o PS4 não estiver na garantia, você poderá comprar um novo controle.

Palavras Finais

Se o seu controlador PS4 não se conectar ao PC ou sincronizar com o console, tente estas soluções. Para solucionar o problema, siga cuidadosamente as etapas mencionadas acima. Esperamos que este artigo o ajude a resolver o problema do controlador PS4 que não se conecta ao PS4.