Proteger a memória é um dos objetivos de muitas pessoas, especialmente daquelas que, com o passar da idade, percebem algumas “falhas” na memorização, digamos assim. Afinal, nosso cérebro é orgânico e precisa de estímulos para que as suas funções permaneçam sempre saudáveis e em dia, certo?

Por isso, elencamos, neste conteúdo, algumas dicas que podem ser úteis. Acompanhe para saber mais!

5 dicas para proteger a memória

Nossas ações diárias têm um papel muito importante na nossa saúde cerebral. A forma como dormimos, os alimentos que ingerimos e as atividades físicas que praticamos impulsionam ou dificultam as funções cerebrais.

Sendo assim, se você realmente quer proteger a memória, veja algumas dicas que podem ser bem efetivas:

1. Pratique exercícios diariamente

A prática de exercícios é extremamente importante para a saúde do cérebro. Com ela, melhoramos o nosso humor, levamos mais oxigênio e nutrientes para o cérebro e impulsionamos as conexões neurais. Isso tudo faz toda a diferença no processo de memorização.

2. Desafie a sua memória

Desafiar a memória é uma excelente maneira de protegê-la. Você pode fazer isso com alguns tipos de jogos que têm o objetivo de impulsionar a memorização. Esses exercícios podem ser encontrados tanto na internet, como em lojas de jogos.

Para potencializar o resultado, sugerimos que você aposte em jogos físicos, e não apenas em videogames, ok? Assim, é possível estimular ainda mais o cérebro e a mente.

3. Alimente-se bem

A alimentação é extremamente importante para o nosso cérebro. Por exemplo, ele precisa de muitas gorduras boas para manter as suas funções e as conexões entre os neurônios, pois muito de sua estrutura é formada por essas gorduras. Sendo assim, consumir alimentos ricos em ômega 3 é de suma importância para proteger a memória e garantir o bom funcionamento cerebral como um todo.

O mesmo vale para a hidratação: nosso corpo precisa de água para funcionar bem. Logo, ingerir líquido o suficiente, de acordo com as necessidades do seu organismo, é uma das formas de proteger a saúde do cérebro.

4. Aprenda coisas novas com regularidade

Estimule mais o seu cérebro aprendendo algo novo, de forma regular. Pois pare e pense: quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa nova, que fosse bastante complexa? Reflita sobre isso!

Aprender coisas novas estimula a nossa memória e a nossa cognição de diversas formas. Além disso, é uma maneira de nos sentirmos mais ativos na vida, fazendo com que o nosso bem-estar também seja estimulado. Afinal, quem é que não gosta de perceber que foi capaz de aprender algo complexo e totalmente novo, não é mesmo?

5. Cuidar bem do seu sono

Cuide mais do seu sono, pois ele tem um papel muito importante no processo de memorização. Assim, você dará ao seu cérebro o que ele precisa para organizar mais as memórias, garantindo que informações importantes não sejam descartadas devido à falta de descanso.

Para tanto, monte uma rotina para dormir e para acordar, respeitando as necessidades do seu organismo e garantindo noites de sono mais revigorantes.

Boa memorização para você! Inclusive, será que depois você ainda se lembrará dessas dicas? 😉