Muitas pessoas buscam por dicas para unhas mais fortes, com o intuito de investir em ações que contribuam para o crescimento saudável das unhas. Afinal de contas, as unhas longas são bastante bonitas, mas nem sempre é fácil mantê-las dessa forma.

Por isso, reunimos algumas dicas que podem ajudá-lo nessa missão. São dicas super simples, mas que podem fazer toda a diferença. Acompanhe!

5 dicas para unhas mais fortes

As unhas têm relação direta com a nossa saúde. Quando elas estão muito fracas e constantemente “doentes”, devemos ficar atentos, pois pode ser algum sinal de que algo não vai bem no nosso organismo.

Por conta desse fator, se você perceber que as dicas abaixo não têm ajudado você de alguma forma, aconselhamos você a buscar um profissional especialista no assunto, combinado?

Assim, ele poderá prescrever um tratamento mais alinhado às suas reais necessidades. 😉

Por ora, sigamos com as nossas considerações:

1. Use luvas de proteção quando entrar em contato com produtos

Muita gente tem o costume de lavar a louça ou de cuidar da faxina da casa sem proteger as unhas. Porém, o contato direto com alguns tipos de produtos químicos pode enfraquecê-las, resultando em quebras.

Além disso, no caso de quem gosta de usar esmalte, esses produtos também podem manchar a esmaltação, criando um aspecto estético nada agradável.

Embora as luvas possam ser desconfortáveis, lembre-se de que, além das unhas, elas protegem a pele das mãos.

2. Consuma alimentos ricos em vitaminas

As nossas unhas têm relação direta com a nossa alimentação. Se não consumirmos alimentos saudáveis, consequentemente elas sofrerão com isso, assim como outras partes do nosso corpo.

Sendo assim, o ideal é que você consuma alimentos ricos em vitaminas para fortalecer as unhas. As vitaminas A, E e C são ótimas para esse objetivo.

Para ter uma boa ingestão de vitaminas, podemos optar por consumir mais frutas diversas ao longo do dia.

3. Mantenha as unhas limpas e secas

De nada adiantará comer muito bem, seguindo as dicas para unhas mais fortes, se você não cuidar de como as suas unhas ficam na maior parte do tempo.

Por exemplo, se você trabalha mexendo com algum tipo de produto e lava a sua mão demasiadamente, fique atento! Pois esse “molhar demais” pode ser um dos motivos do enfraquecimento.

Portanto, sempre que possível, mantenha as suas unhas secas, mas sempre removendo sujidades que possam agredir a saúde delas.

4. Cuidado com a forma como você lixa as unhas

A maneira como você lixa as suas unhas também pode fazer com que se criem “cantinhos” que aumentem as chances de elas quebrarem.

Sendo assim, comece a observar: será que as suas unhas não têm quebrado devido à maneira como você as tem cortado? Pense nisso e procure mudar a forma de lixar para verificar se isso pode melhorar a força da sua unha.

5. Use apenas esmaltes de qualidade

Esmaltes de qualidade, normalmente, contêm aditivos que ajudam a fortalecer as unhas. Portanto, você pode investir nesse tipo de produto para oferecer um up a mais para as suas mãos.

Também lembre-se de evitar produtos de baixa qualidade ou vencidos, ok? 😉