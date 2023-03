Você espera ganhar mais dinheiro com seu negócio em 2023? As franquias continuam sendo empreendimentos comerciais lucrativos. Assim, ter procedimentos claramente definidos torna o desafio de iniciar um negócio um pouco menos assustador. Por isso que hoje, vamos apresentar 5 franquias para quem quer ganhar mais de R$ 10 mil por mês.

O lucro trimestral da rede de franquias brasileira ultrapassou 56 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022. Ou seja, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior. Um crescimento tão rápido não era previsto desde 2014.

Além disso, espera-se um lucro significativo de 207 bilhões de reais neste ano de 2023, segundo a Associação Brasileira de Franquias (ABF). Por isso, abaixo estão alguns exemplos de negócios de sucesso onde os franqueados conseguiram gerar lucros mensais de R$ 10.000 ou mais.

Lembre-se de que o faturamento de cada unidade franqueada sofre variações dependendo de sua localização, produtividade e outros fatores.

5 franquias para faturar mais de R$ 10 mil por mês

Sendo assim, apresentamos na sequência, 5 das muitas franquias que possibilitam faturar mais de R$ 10 mil mensais.

1. Instituto Ana Hickmann

O Instituto Ana Hickmann é uma rede de escolas de beleza que ensina diversas áreas como: barbearia, fotografia, design de cabelo e unhas, gestão de salão, manicure, pedicure, nail art, aplicação de maquiagem, estilo cabaré, moda ecológica e realce de cílios, entre outras coisas.

Aliás, a empresa pertence a Ana Hickmann, empresária e apresentadora de TV, e ao Grupo Kalaes. Existem atualmente mais de 50 unidades franqueadas na rede.

Observe os números apresentados pela franqueadora:

Capital necessário: R$ 280 mil (infraestrutura, capital inicial e taxa de franquia inclusos);

Ganhos mensais: R$ 120 mil;

Previsão de ROI: entre 14 e 20 meses.

2. Giralook

A Giralook é uma franqueadora online de lojas de roupas infantis e juvenis e é uma das 5 franquias para quem quer ganhar mais de R$ 10 mil por mês. Os pontos de venda da empresa vendem de tudo, de roupas e acessórios até telefones celulares.

Os itens podem ser comprados, vendidos ou negociados nas unidades. O Giralook agora faz parte da nova economia. Por isso, tem custos menores e sua implantação pode ser feita na maioria das cidades brasileiras.

Agora, observe os números apresentados pela franqueadora:

Capital necessário: R$ 226 mil;

Ganhos mensais: R$ 100 mil;

Previsão de ROI: entre 14 e 18 meses.

3. Emporium da Beleza

O Emporium da Beleza, fundado em 2005 por Ana Paula Ferro, é uma franquia 6 em 1 de cirurgia estética avançada e clínica de emagrecimento.

Sendo assim, os serviços da rede incluem tratamentos faciais e corporais, programas de perda de peso, depilação a laser, serviços dermatológicos, nutricionais e cosméticos e compras online.

Neste momento, existem mais de 100 unidades franqueadas na sua rede. Além disso, há um total de 4 formatos de negócios diferentes: Small, Slim, Shopping e Premium.

Observe os números apresentados pela franqueadora:

Capital necessário: varia entre R$ 205 mil e R$ 705 mil (com infraestrutura, capital inicial e taxa de franquia inclusos);

Ganhos mensais: entre R$ R$ 70 mil e R$ 171 mil;

Previsão de ROI: entre 16 e 22 meses.

4. Maislaser

Clínicas que oferecem depilação a laser e rede de rejuvenescimento facial. Cada local da Maislaser é equipado com maquinário de última geração capaz de realizar procedimentos em vários tipos de pele, aliás oferece planos de tratamento personalizado e protocolos proprietários.

A rede atualmente abrange cerca de 300 unidades franqueadas em todo o país. Portanto, observe os números apresentados pela franqueadora:

Capital necessário: entre R$ 450 mil (cidades com menos de 100 mil habitantes) e R$ 530 mil (cidades com mais de 100 mil habitantes). Estão inclusos neste valor, a infraestrutura, taxa de franquia e capital inicial;

Ganhos mensais: mais de R$ 120 mil;

Previsão de ROI: entre 18 e 24 meses.

5. Mr. Hoppy Beer & Burger

Por último, a Mr. Hoppy Beer & Burger é uma franqueadora que vende cervejas artesanais com hambúrgueres gourmet. Aliás, existem cerca de 50 unidades franqueadas diferentes em funcionamento atualmente.

As lojas podem ocasionalmente hospedar eventos e especiais. O franqueado é responsável pela gestão e atendimento ao cliente. Nesse cenário, as lojas podem abrir em qualquer lugar, desde que sejam consideradas as especificidades regionais.

Observe os números apresentados pela franqueadora:

Capital necessário: R$ 185 mil (infraestrutura, capital inicial e taxa de franquia inclusos);

Ganhos mensais: R$ 100 mil;

Previsão de ROI: 12 meses.

Estas são apenas 5 opções de franquias que tem capacidade de faturar mais de R$ 10 mil mensais. Claramente, há outras empresas, mas investir em algumas delas já é uma grande chance de prosperar. Desse modo, fazer o investimento inicial é um primeiro passo.