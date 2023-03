5 maneiras de corrigir o erro de configuração de e-mail do Samsung Galaxy S23

Não é possível configurar o e-mail no seu Samsung Galaxy S23? Os usuários encontraram o erro de configuração de e-mail ao fazer login no e-mail em seu Galaxy S23. Pode haver vários motivos pelos quais você pode enfrentar esse problema, como senha incorreta, verificação em duas etapas, cache corrompido do aplicativo de e-mail etc.

Com esse problema encontrado constantemente, você não poderá enviar e-mail no seu dispositivo. Se você está enfrentando esse problema e procurando uma soluçãoentão este artigo é tudo que você precisa.

Como corrigir o erro de configuração de e-mail do Galaxy S23

Discutiremos todas as maneiras possíveis de ajudá-lo a corrigir o erro de configuração de e-mail do Galaxy S23.

Verifique se as credenciais de e-mail estão corretas

Esse erro provavelmente ocorrerá quando as credenciais da conta de e-mail estiverem incorretas. Se for esse o caso, você enfrentará repetidamente o erro de configuração de e-mail em seu Samsung Galaxy S23 até inserir as credenciais de e-mail corretas. Verifique novamente suas credenciais de e-mail e certifique-se de ter as credenciais de e-mail corretas. Você pode redefinir as credenciais se não souber as credenciais corretas. No entanto, se as credenciais estiverem corretas, mas você ainda receber esse erro, tente outros métodos neste artigo.

Limpar cache do aplicativo de e-mail

Se você não conseguir configurar o e-mail no seu Galaxy S23, poderá limpar o cache do aplicativo de e-mail no seu telefone. Esses problemas podem ocorrer devido ao cache corrompido e limpar o cache do aplicativo de e-mail deve corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra a gaveta de aplicativos no seu Galaxy S23.

Agora, pressione e segure o aplicativo de e-mail que você usa no seu Galaxy S23.

Toque no Informações do aplicativo ícone no menu que se abre.

Na tela de informações do aplicativo, toque no Armazenar opção.

Agora, toque no Limpar cache opção para limpar o cache do aplicativo de e-mail.

Se isso não resolver o problema, toque no Apagar os dados opção para limpar os dados do aplicativo de e-mail.

Desativar verificação em duas etapas

Muitas pessoas ativam a verificação em duas etapas para proteger suas contas contra intrusos. Quando a autenticação de dois fatores (ou verificação em duas etapas) estiver configurada, você será solicitado a verificar o login por meio do aplicativo autenticador, por OTP enviado para o número de celular registrado ou por meio de códigos de backup.

Embora essa segurança adicional ajude a impedir qualquer acesso não autorizado à sua conta, às vezes pode causar problemas como esse. Você pode desativar a verificação em duas etapas em sua conta para corrigir esse problema. As etapas podem variar para diferentes provedores de e-mail, portanto, siga as instruções apenas para seu e-mail.

Experimente um aplicativo de e-mail diferente

Se você estiver enfrentando o erro de configuração de e-mail no seu Galaxy S23, pode ser devido a alguns problemas com o aplicativo de e-mail. Você pode baixar outro aplicativo de e-mail em seu telefone e fazer login. Você encontrará vários aplicativos de e-mail na Play Store para sua Galaxy Store, como Microsoft Outlook, Blue Mail, Proton Mail, etc., que você pode baixar em seu Galaxy S23. Você pode instalar um aplicativo de e-mail de sua preferência em seu Galaxy S23 e, em seguida, entrar em sua conta de e-mail.

Redefinir Galaxy S23

Se você tentou todas as etapas acima, mas ainda está recebendo o erro de configuração de e-mail do Galaxy S23, não resta outra opção a não ser redefinir seu dispositivo. Certifique-se de fazer um backup do seu dispositivo antes de prosseguir. Você pode redefinir seu Galaxy S23 seguindo as etapas mencionadas abaixo-

Toque no Configurações ícone do aplicativo na App Drawer para abri-lo.

Na tela de configurações, toque no botão Administração Geral opção.

Desça até a parte inferior da tela e toque no ícone Reiniciar opção.

Aqui, toque no Redefinição de dados de fábrica opção.

Na parte inferior da página, toque no botão Reiniciar opção.

Você será solicitado a inserir a senha/PIN do seu dispositivo. Feito isso, toque em Continuar .

Seu dispositivo começará a ser redefinido; assim que o processo estiver concluído, configure seu telefone e veja se você pode configurar o e-mail agora.

Conclusão

Agora você deve ser capaz de entrar em seu conta de e-mail no seu Samsung Galaxy S23. Como já discutimos, enfrentar o erro de configuração de e-mail é comum, mas o problema ocorre quando ele é encontrado repetidamente e você não consegue fazer login na sua conta de e-mail no seu dispositivo. As etapas acima devem ajudá-lo com o erro de configuração do e-mail do Galaxy S23.

