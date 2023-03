5 maneiras de corrigir o problema de código de erro de atualização do iniciador FFXIV (2023)

Final Fantasy XIV é um jogo multiplayer online desenvolvido para Windows. Os jogadores estão ansiosos para jogar. Mas eles não podem fazer isso devido a algum problema com o iniciador. Muitos jogadores relataram problemas com o iniciador. Se você também estiver enfrentando um problema com o jogo, não se preocupe; estamos aqui para ajudá-lo com este guia. Continue lendo este guia até o final para saber como corrigir o problema.

Os jogadores enfrentam o erro do iniciador sempre que iniciam o jogo. Se o iniciador não estiver funcionando, seu jogo não será carregado no sistema. Portanto, você deve corrigir esse problema em seu sistema se quiser resolver o erro no PC. Listamos os métodos para resolver o problema em seu PC, portanto, verifique as maneiras e implemente-as corretamente para resolver o problema.

Executar no modo administrador

O erro do iniciador ocorrerá no seu PC se ele não estiver obtendo permissão administrativa. Muitos usuários que enfrentam o problema relataram que conseguiram resolver o problema com a ajuda do modo de administrador. Portanto, se você estiver enfrentando algum problema com seu sistema, sugerimos executar o jogo no modo administrador. Quando usamos o modo administrador, todas as permissões serão concedidas a ele e o jogo começará a funcionar sem problemas. Você pode seguir as etapas abaixo para executar o jogo no modo administrador.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo Final Fantasy XIV.

Selecione a opção “ Executar como administrador. “

“ Agora, dê a permissão e o jogo será iniciado no modo Administrador.

Suponha que o jogo comece a rodar corretamente no sistema depois disso. Em seguida, você pode fazer essa configuração por padrão. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo.

Selecione Propriedades.

Vá para a guia do modo de compatibilidade.

Depois disso, marque a opção “Execute este programa como administrador.“

Desativar o Firewall do Windows

O erro do iniciador também pode ocorrer com o Final Fantasy XIV se o Firewall do Windows o tiver impedido de receber as respostas. O Firewall continua protegendo o sistema das respostas que estão sendo recebidas de sites de terceiros. Eles examinam as respostas em busca de ameaças maliciosas e vírus. Se eles encontrarem qualquer atividade suspeita recebida dos servidores de terceiros, eles bloquearão as respostas.

Aqueles que desejam verificar se o Firewall bloqueou o Final Fantasy XIV, confira este guia para desabilitar o Firewall do Windows. Depois de desativar o Firewall do Windows, tente executar o jogo. Se o jogo começar a rodar corretamente, desbloqueie o aplicativo do Firewall do Windows e o problema será resolvido.

Desativar antivírus

Mesmo depois de desabilitar o Firewall do Windows, se o jogo não começar a rodar corretamente, há chances de que o antivírus esteja causando algum conflito com o inicializador. Nesse caso, você deve desabilitar o antivírus do seu sistema para verificar se o jogo funciona depois dele ou não. Para desativar o antivírus em seu sistema, você pode conferir este guia.

Reiniciar o jogo

Há chances de que o erro do iniciador no seu PC esteja ocorrendo devido a alguns conflitos nas configurações do jogo. Como o jogo não está iniciando no seu PC, você deve redefinir sua configuração com a ajuda do recurso Redefinir fornecido no Windows. Com o recurso Redefinir, todas as configurações do jogo serão restauradas para a configuração padrão, permitindo que você resolva o problema. Para redefinir o jogo em seu sistema, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Abra as configurações em seu sistema.

Clique em Aplicativos.

Acesse Aplicativos instalados.

Role para baixo e clique nos três pontos do jogo.

Selecione a opção Modificar.

Clique em Redefinir depois de rolar para baixo.

É isso; o jogo será restaurado para sua configuração padrão e você poderá executá-lo sem problemas.

Para executar o Final Fantasy XIV em seu sistema sem problemas, você deve usar a versão mais recente do Windows. O aplicativo e os jogos não funcionarão corretamente se você não estiver usando a versão mais recente do Windows. É por isso que sugerimos que você continue verificando o Windows Update em seu sistema para evitar esses problemas.

Empacotando

Final Fantasy XIV é um jogo emocionante disponível para os jogadores. Mas devido ao erro do iniciador, os jogadores não puderam jogar em seus sistemas. Os usuários estavam procurando maneiras de corrigir o problema em seu PC. É por isso que adicionamos nesta postagem as maneiras pelas quais você pode resolver rapidamente o problema em seu sistema. É isso para este guia.

Perguntas frequentes – Erro de inicialização do Final Fantasy XIV

1. Como corrigir o iniciador do Final Fantasy 14?

Se você estiver enfrentando o erro de inicialização do Final Fantasy 14 em seu sistema, siga as etapas deste guia.

2. Por que meu inicializador FFXIV trava sem erros?

Muitos usuários relataram ter enfrentado o iniciador FFXIV travando sem erro em seu sistema. Se você também estiver enfrentando o mesmo problema em seu PC, siga as etapas deste guia para resolvê-lo.

3. O que é o erro 214 no iniciador FFXIV?

O erro 214 em FFXIV é causado se o jogo não puder se conectar corretamente ao servidor.

