5 maneiras de corrigir o problema de código do Windows 0x000006ba com rapidez e facilidade

Embora os sistemas operacionais Windows tenham como objetivo oferecer aos usuários uma experiência perfeita, erros podem prejudicar seu funcionamento adequado. Nesses casos, o erro 0x000006ba geralmente aparece ao tentar adicionar uma impressora ou imprimir um documento. Pode ser frustrante receber uma mensagem de erro como esta, especialmente quando você precisa imprimir algo com urgência. No Windows, você pode solucionar problemas de erro 0x000006ba de várias maneiras mencionadas neste artigo.

O que é o erro 0x000006ba no Windows?

O erro 0x000006ba pode ser exibido em sistemas operacionais Windows quando os drivers de impressora encontram um problema. Os usuários geralmente recebem essa mensagem de erro ao tentar instalar uma nova impressora em seus computadores ou ao imprimir um documento.

O que causa o erro 0x000006ba no Windows 10/11

Você pode encontrar o erro 0x000006ba no Windows por vários motivos. Aqui estão algumas causas comuns:

Drivers de impressora corrompidos: Se o driver da impressora estiver corrompido ou desatualizado, poderá ocorrer um erro. Infecções por malware ou vírus: Se os drivers da impressora estiverem infectados com malware ou vírus, eles podem funcionar mal e resultar em uma mensagem de erro. Problemas do serviço de spooler de impressão: Cada trabalho de impressão é gerenciado pelo serviço de spooler de impressão. Existe a possibilidade de você encontrar o Erro 0x000006ba se o serviço de spooler de impressão não estiver em execução. Corrupção de arquivos do sistema: Existem várias causas de corrupção de arquivos do sistema, que podem resultar em problemas no driver da impressora. Problemas de registro: Em certos casos, problemas de registro causarão problemas no driver da impressora e a mensagem de erro será exibida.

Corrigir o erro 0x000006ba, a operação não pôde ser concluída no Windows 10/11

Existem várias maneiras de corrigir o erro 0x000006ba no Windows e discutiremos os métodos mais eficazes abaixo:

Usar o Editor do Registro

Normalmente, as definições e opções de configuração do Windows são armazenadas no Registro do Windows, que é um banco de dados hierárquico. Para que o Windows execute aplicativos e serviços, ele contém informações sobre hardware, software, preferências do usuário e outras configurações. Os usuários podem visualizar, editar e modificar o registro usando o Editor do Registro, uma ferramenta integrada do Windows.

É possível que o erro 0x000006ba seja causado por problemas de registro relacionados ao driver da impressora quando você encontra o erro no Windows. Usar o Editor do Registro pode ajudar a corrigir esses problemas. Para usar o Editor do Registro, siga estas etapas:

Inicialmente, para abrir a caixa de diálogo Executar, pressione Windows + R .

Então digite regedit e clique OK .

Vá para o seguinte local na janela do Editor do Registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print

Clique com o botão direito na tecla Imprimir e selecione Exportar . A exportação da chave Imprimir cria um arquivo de backup que você pode usar para restaurar as configurações do registro se algo der errado durante o processo. na tecla Imprimir e selecione. A exportação da chave Imprimir cria um arquivo de backup que você pode usar para restaurar as configurações do registro se algo der errado durante o processo.

Faça um backup do arquivo e salve-o em um local seguro. Quando precisar do arquivo de backup mais tarde, escolha um local em seu computador onde possa encontrá-lo facilmente.

Outra vez, clique com o botão direito na tecla Imprimir e selecione Excluir .

É necessário reiniciar o computador após excluir a tecla Imprimir.

Veja se o erro 0x000006ba do Windows foi resolvido adicionando a impressora ou imprimindo novamente.

Reinicie o serviço de spooler de impressão

Ele gerencia os trabalhos de impressão enviados para uma impressora ou servidor de impressão por meio do Serviço de spooler de impressão. Para enviar trabalhos de impressão para a impressora, o serviço de spooler de impressão enfileira os trabalhos em uma fila e os envia à medida que ficam disponíveis para a impressora. Ocasionalmente, o Serviço de Spooler de Impressão do Windows encontra erros, que podem resultar no Erro 0x000006ba. Em alguns casos, reiniciar o serviço de spooler de impressão pode ajudar a corrigir o problema. Aqui está uma explicação detalhada de como reiniciar o Serviço de spooler de impressão:

Inicialmente, para abrir a janela Executar, pressione o botão Tecla do Windows + R .

services.msc e clique OK . Isso exibirá uma lista de todos os serviços em execução no seu computador na janela Serviços. Tipoe clique. Isso exibirá uma lista de todos os serviços em execução no seu computador na janela Serviços.

Procure o serviço Print Spooler na parte inferior da página. Na janela Serviços, você também pode procurar por Spooler de impressão usando a caixa de pesquisa.

Simplesmente clique com o botão direito Spooler de impressão e selecione Parar . Não será possível para o serviço Spooler de impressão processar nenhum trabalho de impressão até que seja reiniciado após ser interrompido.

clique com o botão direito no Spooler de impressão novamente e selecione Começar . Depois de alguns segundos,no Spooler de impressão novamente e selecione

Veja se o erro 0x000006ba no Windows foi corrigido adicionando a impressora ou imprimindo o documento novamente.

É possível que drivers de impressora corrompidos ou desatualizados causem o erro do Windows 0x000006ba. Se o problema persistir, pode ser necessário atualizar os drivers da impressora. Aqui estão as etapas para atualizar os drivers da impressora:

Em primeiro lugar, para abrir a caixa de diálogo Executar, pressione Windows + R .

Simplesmente digite devmgmt.msc e clique OK .

Localize e expanda o impressoras opção no Gerenciador de Dispositivos.

clique com o botão direito a impressora que deseja atualizar e selecione Atualizar driver . Para atualizar o driver,a impressora que deseja atualizar e selecione

Siga as instruções na tela para atualizar o driver da impressora.

Verificar se há infecções por malware e vírus

Existe a possibilidade de malware e vírus danificarem os drivers da impressora, resultando no erro 0x000006ba no Windows. Aqui estão as etapas para verificar se há malware e vírus em seu computador:

Inicialmente, abra o Configurações aplicativo pressionando o Tecla do Windows + eu .

Selecione Atualização e segurança .

Selecione Segurança do Windows do menu.

Selecione Proteção contra vírus e ameaças .

Varredura opções. Escolheropções.

Selecione Varredura Completa .

Escaneie agora . Clique em

Siga as instruções na tela para concluir a digitalização.

Reparar arquivos do sistema

O erro 0x000006ba no Windows pode ser causado por arquivos de sistema corrompidos e pode levar a problemas no driver da impressora. As etapas a seguir o guiarão pelo processo de reparo de arquivos do sistema:

Para abrir o Prompt de Comando (Admin), pressione o botão Tecla do Windows + X .

sfc /scannow Digite o seguinte comando:

Aguarde a digitalização ser concluída. Isso pode demorar um pouco.

DISM /Online /Cleanup-Image /restorehealth Quando forem detectados problemas, pressione Enter no seguinte comando:

Deixe o comando seguir seu curso.

Embrulhar

Você pode corrigir o Erro 0x000006ba no Windows usando os métodos descritos neste artigo. Você pode resolver o problema com mais eficiência executando as correções mencionadas anteriormente. No entanto, você também pode precisar consultar o fabricante da impressora ou procurar ajuda profissional se nenhum desses métodos funcionar.

Sempre que você fizer uma alteração ou reparo em seu sistema, certifique-se de fazer backup de seus dados. De qualquer forma, é assim que você pode corrigir o código de erro 0x000006ba no seu PC com Windows. Esperamos que você ache este artigo útil. Além disso, comente abaixo e deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida.

