5 maneiras de corrigir o problema de saturação do YouTube TV

O YouTube TV é um serviço popular de streaming de televisão de propriedade do próprio YouTube, que é uma alternativa melhor para TVs a cabo, decodificadores etc. conteúdo de mais de 100 redes de TV. No entanto, alguns infelizes usuários do Youtube TV estão enfrentando o problema de supersaturação.

Torna-se bastante comum e frustrante para os usuários afetados do Youtube TV devido à interferência na experiência de visualização e nada mais. Esse problema específico incomoda principalmente os usuários da NBC. Existem algumas razões possíveis por trás do problema de supersaturação que pode ocorrer no YouTube TV. Parece que as configurações de exibição em seu dispositivo estão definidas para uma profundidade de cor ou intervalo de cores mais alto.

Por que a cor do conteúdo está supersaturada no Youtube TV?

Se as configurações de exibição forem definidas para uma profundidade de cor ou faixa de cores mais alta em vez das configurações recomendadas/ideais, o conteúdo visual pode ficar supersaturado. Considerando que também parece que o conteúdo fica supersaturado sempre que o conteúdo específico não está disponível em HDR (High Dynamic Range).

Há outro motivo possível para a supersaturação no YouTube TV, que pode ser o próprio conteúdo. Se o conteúdo foi produzido com cores supersaturadas, obviamente você obterá as cores supersaturadas. Esse tipo de cenário ocorre principalmente com conteúdo animado ou com conteúdo altamente graduado em cores na edição ou produção de vídeo.

Outra coisa que devemos mencionar é que a codificação de vídeo no Youtube TV pode ser um motivo adicional. Quando os vídeos são codificados, as cores e outros elementos visuais podem ser compactados e otimizados para streaming. Se a codificação não for feita corretamente, às vezes também pode resultar em cores supersaturadas e outras distorções visuais.

Como corrigir o problema de saturação da TV do YouTube

Você está enfrentando o mesmo tipo de problema de supersaturação com o Youtube TV? Nesse caso, você pode verificar este artigo detalhado para corrigir o problema. Aqui conseguimos oferecer algumas etapas para você resolver o problema de supersaturação.

Ajuste as configurações de exibição em seu Dispositivo

Uma das principais opções para você é ajustar as configurações de exibição ideais em seu dispositivo. Também inclui as configurações de profundidade de cor e intervalo de cores. A maioria dos dispositivos possui configurações de exibição padrão ou configurações de vídeo que podem ser ajustadas de acordo com a preferência visual. Se o conteúdo estiver supersaturado, tente reduzir a gama de cores e a profundidade.

Tente configurar uma resolução de tela diferente

Outra coisa que você deve tentar é configurar uma resolução de tela diferente em vez da resolução nativa e até mesmo tentar mudar para uma taxa de atualização de tela diferente. Enquanto alguns usuários do Youtube TV começaram a relatar que mudar para uma resolução de tela ligeiramente inferior ou diminuir a taxa de atualização corrigiu drasticamente o problema de supersaturação. Mas essa não é uma solução completa e o Youtube deve resolver esse problema o mais rápido possível.

Uma coisa a ser observada também é que aqueles que procuram aproveitar o conteúdo de alta qualidade como UHD (Ultra High-Definition) ou 4K, podem não achar esse método útil o suficiente.

Definir as configurações de TV recomendadas

Você também pode tentar definir as configurações recomendadas da TV manualmente para garantir que não haja conflito com a saturação de cor, nível de brilho, contraste e outros elementos visuais. A maioria das TVs e Smart TVs possui as configurações de exibição adequadas que podem ser facilmente ajustadas ou ajustadas de acordo com a preferência visual. Se as configurações não estiverem definidas corretamente, talvez você não consiga obter uma melhor qualidade visual, o que também resulta em supersaturação.

Tente usar outros players de vídeo

Certifique-se de usar outros players de vídeo ou serviços de streaming como alternativa. Alguns usuários do Youtube TV relataram que mudar para um serviço de streaming ou reprodutor de vídeo diferente fez o trabalho com bastante facilidade. Se dermos uma olhada rápida nas alternativas ao Youtube TV como Netflix, HBO, Disney+ ou Hulu, todos esses serviços de streaming online também oferecem uma ampla gama de conteúdos exclusivos e sob demanda.

Portanto, você não ficará muito preocupado com o YouTube TV específico ou com seus problemas, como supersaturação da tela. Você pode abandonar a assinatura do Youtube TV e tentar usar outros serviços. Também vale a pena mencionar que este método não é uma solução permanente ou não é uma solução adequada com certeza devido à limitação de streaming de conteúdo ou algo parecido. No entanto, você pode tentar preferir esse método como uma solução temporária.

Por último, mas não menos importante, se nenhuma das etapas acima resolveu o problema de supersaturação na sua TV do YouTube, você deve entrar em contato com o Suporte da TV do YouTube para obter assistência adicional. É mais provável que a equipe de suporte possa investigar o problema e fornecer alguns métodos eficazes de solução de problemas. Se esse problema específico também foi relatado por outros usuários, há grandes chances de que o Youtube TV receba atualizações de patch em breve para corrigir o problema.

A supersaturação de exibição no YouTube TV pode ser realmente frustrante para os telespectadores, porque definitivamente arruinará a experiência de visualização em grande medida. Mas, felizmente, existem algumas outras soluções alternativas disponíveis que devem ser úteis para muitos usuários. Embora alguns deles sejam fãs obstinados do Youtube TV e seu conteúdo, esses métodos devem ser usados ​​até que o problema seja resolvido.

Se você tiver outras dúvidas ou problemas com a qualidade de exibição do YouTube TV, pode comentar abaixo.

