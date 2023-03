Conhecer alguns dos mitos e verdades sobre o emagrecimento pode ajudá-lo a quebrar de vez com aqueles tabus que ficam na sua mente e atrapalham o seu processo de perda de peso.

Afinal, quem nunca ouviu que a única forma de emagrecer é “fechando a boca”? Pois é! Acompanhe este texto e venha com a gente quebrar alguns paradigmas!

5 mitos e verdades sobre o emagrecimento

Os mitos e verdades sobre o emagrecimento são diversos. Se fôssemos listar tudo o que já ouvimos por aí… certamente faltariam letras, concorda?

Por isso, buscamos selecionar aqueles mitos – e aquelas verdades – que mais são comentadas. Assim você já pode ter uma ideia geral sobre os principais pontos que as pessoas costumam falar sobre o emagrecimento.

Veja a seguir!

1. Ficar sem comer é o melhor caminho

Mito! Apesar de muita gente sempre ouvir falar que “passar fome” é o ideal, a verdade é que esse comportamento pode causar um efeito rebote. Isto é, ao invés de o corpo gastar mais calorias que ele já tem armazenadas, ele pode acabar “freando” esse gasto, reduzindo o metabolismo.

Com o metabolismo mais lento, o processo de emagrecimento pode ser ainda mais difícil. Portanto, só ficar sem comer talvez não seja a solução que você procura…

2. Só os exercícios aeróbicos é que são bons para emagrecer

Mito! Sim, esses exercícios ajudam a queimar muitas calorias e são ótimos para o processo de emagrecimento, porém, não são os únicos. Os exercícios de musculação também podem ser eficientes e perfeitos para emagrecer, já que eles aceleram o metabolismo e fazem com que a pessoa queime mais calorias mesmo quando está em repouso.

Por conta disso, intercalar os tipos de exercício que são feitos pode ser um bom caminho.

3. Pular refeições faz mal e não ajuda a emagrecer

Verdade! Como mencionamos anteriormente, nosso metabolismo pode começar a ficar cada vez mais lento, à medida que a ingestão de alimentos é extremamente escassa. Além disso, você pode sofrer com baixa de açúcar no sangue, sensação de mal-estar, tontura, pressão baixa e outros sintomas que a falta de alimentação adequada pode gerar.

Sendo assim, nada de ficar pulando refeição achando que essa é a melhor solução para emagrecer, ok?

4. Para emagrecer é necessário tomar algum medicamento

Mito! Apesar de existirem medicamentos que têm como foco proporcionar o processo de emagrecimento, isso não quer dizer que essa seja a única forma de perder peso. Você também pode emagrecer, de maneira saudável e eficiente, sem consumir esse tipo de medicamento.

Inclusive, não caia no erro de se automedicar focando apenas na estética. Lembre-se de que o seu corpo precisa de saúde, e não do peso padronizado que os outros dizem ser o ideal, ok?

5. Dormir mal atrapalha o emagrecimento

Verdade! Infelizmente, as más noites de sono podem prejudicar o processo de emagrecimento. Isso porque os hormônios responsáveis por controlar o apetite podem ficar um pouco desregulados, aumentando a sensação de fome e fazendo com que você acabe consumindo mais alimentos.

Fique atento aos mitos e verdades sobre o emagrecimento e converse com o seu nutricionista para elaborar a dieta perfeita para você!