Investir em sucos saudáveis para beber no calor é uma excelente opção para manter a hidratação e brindar algo saboroso com os amigos. Embora os sucos não substituam o consumo de água, ainda assim eles podem agregar muito na nossa saúde, por meio de suas propriedades antioxidantes e vitaminas.

Acompanhe este conteúdo e veja quais alternativas você pode incluir na sua rotina!

5 sucos saudáveis para beber no calor

Existem muitos sucos saudáveis para beber no calor que podem ser preparados. Inclusive, dependendo dos ingredientes que você tem em casa, é possível preparar harmonizações entre frutas, verduras, legumes, etc., como, por exemplo, laranja e beterraba.

Assim, é possível unir as vitaminas desses ingredientes e preparar algo super interessante para os dias mais quentes.

Abaixo trouxemos algumas inspirações. Veja só:

1. Suco de melancia com hortelã

O suco de melancia, por si só, ajuda na hidratação do organismo. Já o hortelã pode dar um gostinho especial ao preparo, além de auxiliar a digestão. Para preparar é bem simples:

Separe pedaços de melancia sem semente e leve ao liquidificador.

Acrescente um pouquinho de hortelã.

Bata até formar a consistência que você deseja.

A quantidade de fruta é de acordo com a quantidade de suco que você deseja fazer.

2. Suco de laranja com couve manteiga e gengibre

A couve manteiga é rica em ferro enquanto a laranja possui grandes quantidades de vitamina C. Juntas, atuam no fortalecimento do organismo e melhoram a produção de hemoglobina, combatendo a anemia, por exemplo. Já o gengibre é termogênico e pode auxiliar na perda de peso e digestão. Veja como fazer:

Bata uma ou duas laranjas, sem casca e sem sementes, no liquidificador.

Acrescente duas folhas de couve manteiga e um pouquinho de gengibre.

Bata até formar a consistência adequada.

3. Suco de limão com gengibre

O limão também é rico em vitamina C, o que contribui para um sistema imunológico mais forte e saudável. Já o gengibre, como mencionamos acima, auxilia na digestão e até mesmo no processo de emagrecimento. Veja o modo de preparo:

Esprema o suco de cinco limões em uma jarra de um litro com água filtrada.

Acrescente as raspas de gengibre a gosto.

Misture bem.

4. Suco de laranja com morango

Os morangos são ricos em antioxidantes, enquanto a laranja adiciona um sabor cítrico e vitamina C. Logo, é uma mistura capaz de proteger o organismo contra os radicais livres, ao mesmo tempo em que garante um sabor super agradável e delicioso. Modo de preparo:

Bata uma ou duas laranjas, sem casca e sem as sementes, no liquidificador.

Acrescente cerca de 4 morangos sem folhas.

Bata até formar uma consistência homogênea.

Se precisar, acrescente um pouquinho de água.

5. Suco de cenoura com laranja

A cenoura é rica em antioxidantes e ajuda a manter a saciedade por mais tempo. Já a laranja atua fortalecendo o nosso sistema imunológico. Por isso, essa combinação é mais uma das opções de sucos saudáveis para beber no calor!

Lave a cenoura e bata-a no liquidificador.

Acrescente uma laranja sem casca e sem semente.

Bata bem até formar uma mistura homogênea.

Acrescente água se necessário.

Viu só como é simples preparar diversos tipos de sucos saudáveis para beber no calor?