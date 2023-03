5 usos do sal grosso na limpeza do lar. O último vai te surpreender

Hoje contaremos para você 5 usos do sal grosso na limpeza do lar, e o último vai te surpreender!

Muitas pessoas usam o sal apenas para realçar o sabor dos alimentos e para manter sua conservação por mais tempo.

A verdade é que os poderes do sal vão muito além dessas duas utilidades, e quando você souber um pouco mais sobre isso, certamente ganhará um excelente aliado na limpeza do lar.

Pensando nisso, nós separamos 5 das principais formas de usar o sal grosso na faxina para te passar, e assim, você poderá ganhar mais praticidade e facilidade tendo o sal como um companheiro na remoção da sujeira em sua casa.

Por este motivo, não deixe de ler até o final, pois garantimos que você irá se surpreender com a facilidade e praticidade de nossas dicas sobre como usar o sal grosso na limpeza do lar!

Como usar o sal grosso na limpeza do lar?

O sal grosso é um dos temperos mais antigos da culinária no mundo todo. Ele é responsável por dar sabor aos pratos e fornecer nutrientes importantes para o organismo, como o iodo, sódio e potássio, que ajudam a manter o ritmo normal dos batimentos cardíacos, auxilia na produção de hormônios pela tireoide.

No entanto, essas não são as únicas vantagens que o sal grosso pode oferecer para quem o utiliza diariamente, visto que também possui propriedades purificantes que podem e devem ser exploradas na limpeza do lar.

Para que você entenda um pouco mais sobre essa função do sal grosso, nós separamos 5 das principais maneiras de utilizá-lo na limpeza do lar para te passar. Confira:

1. Para dar brilho aos metais e alumínios

Para quem não sabe, o sal grosso é um poderoso aliado na hora de deixar seus utensílios de metal e alumínio brilhando.

E para utilizá-lo, é muito simples: basta fazer uma mistura, com partes iguais, de sal grosso, farinha de trigo e vinagre de álcool.

Após misturar bem os três ingredientes, basta aplicar a mistura diretamente sobre a superfície a ser limpa.

2. Para eliminar o mau cheiro do forno

O sal ainda pode ser um ótimo companheiro para quem está com problemas com mau cheiro no forno, visto que ele absorve estes odores ruins e purifica o ar no aparelho, fazendo com que ele fique limpinho e cheiroso novamente.

Para usar o sal grosso para esse fim, faça uma mistura com esse ingrediente e canela em pó e passe sobre o forno ainda quente. Em seguida, borrife um pouco de água e espere até que o forno esfrie.

Então é só remover a mistura e a sujeira solta com um pano úmido para ter um forno limpo e livre de maus odores.

3. Para limpar líquidos recém-derramados no tapete

Outro dos 5 usos do sal grosso na limpeza do lar, que pode te surpreender, é na remoção de líquidos recém-derramados nos tapetes.

Seja nos tapetes mais grossos, ou mesmo naqueles mais finos e felpudos, sempre que derramamos algo no tapete, o trabalho de remoção é complicado.

No entanto, aplicando o sal grosso, esses líquidos serão removidos e não irão manchar seu tapete! Para isso, deixe o produto agir por alguns minutos sobre o líquido e depois o remova com o auxílio de um aspirador de pó.

4. Para remover manchas de mofo dos tecidos

O mofo é algo que tira a paz das donas de casa, não é mesmo? Isso porque além de incômodo e feio, ele ainda pode trazer danos a sua saúde e a de sua família.

Por isso, vale a pena utilizar sal grosso para se livrar deste problema rapidamente.

Para isso, faça uma pasta com partes iguais de sal grosso e suco de limão e aplique sobre a mancha. Leve o tecido para secar ao sol e depois siga para a lavagem normalmente.

5. Para afastar energias negativas do ambiente

O sal grosso tem um alto poder de renovar as energias e limpar o mau-olhado e a inveja depositada sobre você e sua casa.

Por este motivo, usá-lo para este fim pode ser uma boa ideia para quem está passando por momentos difíceis e precisa de uma dose de energia extra em casa. Para isso, basta espalhar um pouco de sal grosso no ambiente e esperar até que as energias sejam renovadas.

Agora que você já conhece os 5 usos do sal grosso na limpeza do lar, coloque essas dicas em prática e tenha um grande aliado na hora da faxina!