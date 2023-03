6 maneiras de corrigir o problema de falha na autenticação do Conan Exiles (2023)

Conan Exiles é um videogame de sobrevivência desenvolvido com jogabilidade emocionante. Os jogadores adoram o jogo e, devido aos seus gráficos e conceito de jogo, o jogo foi baixado milhões de vezes. O jogo construiu sua base de fãs e, devido a isso, tem milhões de jogadores mensais ativos, o que é uma conquista notável. Os desenvolvedores do jogo trabalharam duro para torná-lo mais suave para os jogadores. Depois de instalar o jogo, eles garantiram que os jogadores não tivessem problemas com bugs.

Mas todos sabemos que os jogos são desenvolvidos com milhares de linhas de código e, se algum código entrar em conflito com o sistema, os usuários podem enfrentar problemas com o jogo. Muitos usuários relataram o Falha na autenticação de Conan Exiles. Devido ao problema, os jogadores não podem iniciar a partida e continuar seu progresso. Eles estão confusos sobre o que devem fazer para resolver o problema. Temos o guia para ajudá-lo a resolver o Falha na autenticação de Conan Exiles. Fique conosco até o final do guia para saber como resolver o problema.

Como corrigir o erro de falha na autenticação do Conan Exiles

Muitos usuários que jogam o jogo relataram o Falha na autenticação de Conan Exiles. Devido ao problema, os jogadores não podem entrar no jogo após autenticar suas contas. Como a autenticação é necessária para salvar o progresso do jogo, os usuários não podem jogá-lo. Estamos aqui com as razões para a causa de Falha na autenticação do Conan Exiles, e depois de compartilhar o motivo, informaremos como resolver o problema.

O Firewall do Windows está causando conflitos ao conectar o jogo ao servidor.

Existem alguns problemas com o BattlEye.

O jogo não está recebendo autoridade de administrador para executar os arquivos do jogo corretamente.

Existem alguns arquivos de jogos corrompidos, devido aos quais o problema está ocorrendo no sistema.

Reinicie o jogo / Steam

Milhares de usuários relataram o Falha na autenticação do Conan Exiles emitir. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a problemas com a inicialização dos arquivos do jogo. Isso pode acontecer se houver algum problema de recursos com o sistema ou qualquer outro conflito devido a pequenos bugs pelos quais os arquivos de inicialização do jogo não estão funcionando corretamente.

Nesse caso, devemos reiniciar o jogo ou o Steam Launcher para corrigir os pequenos bugs. Você pode tentar este método para resolver o problema. Mesmo depois de reiniciar o jogo e o iniciador, se o problema não for resolvido, os usuários podem tentar reiniciar o sistema para resolver o problema. Ao reiniciar o sistema, é provável que pequenos bugs sejam corrigidos. Portanto, experimente o método e verifique se o problema foi resolvido.

Reinstale o BattlEye

Muitos jogadores relataram que o problema está ocorrendo por causa do BattlEye. Os Conan Exiles não podem se conectar ao servidor devido a alguns problemas que o BattlEye está causando. Pode acontecer se o BattlEye não estiver funcionando corretamente. Nesta situação, sugerimos que os jogadores reinstale o BattlEye acessando seu diretório com a ajuda do instalador do BattlEye. Você deve iniciar o BattlEye instalado com autoridade de administrador. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse no aplicativo e selecionando “Executar como administrador.”

Reparar os arquivos do jogo

Se algum arquivo de jogo corrompido estiver instalado no Conan Exiles, o Falha na autenticação do Conan Exiles Vai acontecer. Sugerimos que os usuários reparem os arquivos do jogo para tentar resolver o problema. Muitos usuários enfrentaram o problema, mas usando o recurso de reparo dos arquivos do jogo, eles conseguiram resolver o problema. Você não precisa seguir nenhuma coisa complexa para fazer isso. Você precisará reparar os arquivos do jogo com a ajuda das etapas listadas abaixo.

Abra o Cliente Steam .

. Dirigir a Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione a opção de Propriedades .

. Vou ao Ficheiros locais .

. Selecione Verifique a integridade dos arquivos do jogo.

Depois de selecionar o reparo, o processo será iniciado. O iniciador verificará os arquivos do jogo instalados no diretório. Ele estará procurando por arquivos ausentes ou corrompidos. Se algum deles for encontrado, o iniciador o reparará e trabalhará para consertá-lo. Depois que o processo for concluído, reinicie o sistema e verifique se o jogo está funcionando corretamente.

Desativar temporariamente o firewall do Windows

Há chances de o jogo não conseguir fazer conexões adequadas com o servidor devido ao Firewall do Windows. Muitos usuários não conhecem o funcionamento do Firewall do Windows. Ele é pré-instalado no sistema para verificar as ameaças que podem ocorrer devido a fontes externas.

Se encontrou algo suspeito com os arquivos do jogo, então há chances de que o Firewall do Windows o tenha bloqueado e, como não consegue fazer a conexão com o servidor, você está enfrentando o Falha na autenticação de Conan Exiles.

Você pode verificar isso rapidamente com a ajuda da desativação temporária do Firewall do Windows. Se o jogo fosse bloqueado por ele, ele começaria a funcionar e, se não fosse, você deve seguir o próximo método listado. Se você deseja desativar o Firewall do Windows, mas não sabe como fazer isso, consulte este guia. Após desativar, verifique se o jogo está funcionando perfeitamente ou não.

Observação: O jogo ainda não funcionará corretamente se o seu sistema tiver um antivírus instalado. Muitos usuários compraram antivírus para proteger seus sistemas contra ameaças internas e externas. Assim, eles precisam desativar o antivírus para resolver o problema.

Se você desativou o Firewall e o antivírus do Windows e ainda enfrenta o mesmo problema, há chances de que isso aconteça devido aos bugs. Sugerimos que você verifique as atualizações dos jogos, pois há chances de os desenvolvedores já terem lançado a atualização para resolver o problema. Ainda assim, como você não atualizou o jogo, portanto, você está enfrentando o Falha na autenticação do Conan Exiles emitir. Abra o iniciador do jogo e vá para a Biblioteca para verificar as atualizações dos jogos, pois os desenvolvedores estão constantemente pressionando as atualizações de patch para corrigir pequenos bugs.

Reinstale o jogo

Você também pode tentar instalar o jogo novamente em seu sistema para resolver o problema Falha na autenticação do Conan Exiles emitir. Há chances de que alguns dos arquivos do jogo ainda estejam ausentes mesmo depois de repará-los, e o problema está ocorrendo devido a isso. Sugerimos que você desinstale e instale o jogo em seu sistema novamente para resolver o problema. Será resolvido se o problema ocorrer devido ao arquivo ausente.

Algumas outras correções para resolver o erro de falha na autenticação do Conan Exiles

Executar como administrador: Para resolver o problema, você pode tentar executar o jogo no modo administrador. Ajudou muitos usuários a corrigir o problema.

Para resolver o problema, você pode tentar executar o jogo no modo administrador. Ajudou muitos usuários a corrigir o problema. Verifique a velocidade da Internet: O problema de autenticação pode estar ocorrendo com o jogo devido à velocidade lenta da Internet. Sugerimos que você verifique a velocidade da internet da rede que está usando no sistema para evitar tais problemas.

O problema de autenticação pode estar ocorrendo com o jogo devido à velocidade lenta da Internet. Sugerimos que você verifique a velocidade da internet da rede que está usando no sistema para evitar tais problemas. Atualize o driver de rede: Se você não atualiza o driver de rede há muito tempo, isso também pode estar causando problemas ao fazer conexões com o servidor do jogo. Sugerimos que você atualize o driver de rede para resolver o problema de autenticação que está enfrentando no jogo.

Empacotando

Conan Exiles é um popular jogo de sobrevivência disponível para jogadores em diferentes plataformas. Como os usuários estavam enfrentando problemas com o jogo ao tentar usar o recurso de autenticação, estamos aqui com as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema. Listamos as maneiras pelas quais você poderá corrigir o problema.

