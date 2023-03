Manter os cuidados importantes com os lábios sempre em dia garante que eles fiquem mais bonitos, saudáveis e macios. E como é extremamente desconfortável ter que lidar com os lábios muito ressecados ou rachados, separamos algumas dicas que podem ajudá-lo com relação a isso. Continue lendo e saiba mais.

7 cuidados importantes com os lábios

Os nossos lábios são bastante sensíveis e, por isso, exigem cuidados importantes para que a saúde dessa pele seja mantida. Não basta apenas aplicar a manteiga de cacau e crer que isso é tudo o que a pele da região precisa, mas, sim, é interessante considerar fatores como os que citamos a seguir.

1. Usar protetor solar labial

Muitas pessoas costumam usar o hidratante labial diariamente, mas não se lembram da aplicação do protetor solar na região. Afinal, os lábios também ficam expostos aos raios solares e, por isso, o uso do protetor solar labial é importante.

Porém, nada de usar produto do corpo nos lábios, ok? Pois você pode acabar ingerindo e tendo reações colaterais.

2. Não puxar a pele dos lábios

Ficar puxando a pele dos lábios pode causar ferimentos e até mesmo inflamações. Portanto, quando perceber que há muitas “pelinhas” na boca, ao invés de puxar o tempo todo, considere esfoliar para manter os lábios mais lisos e saudáveis.

3. Fazer a esfoliação a cada 15 dias

E por falar em esfoliação, ela pode acontecer a cada 15 dias, mais ou menos, com o uso de produtos adequados para a pele dos lábios. Assim você remove as células mortas e mantém os lábios mais saudáveis e bonitos.

4. Usar protetor labial para o frio

No frio, os lábios podem ficar mais ressecados devido ao tempo seco. Portanto, além de usar o protetor solar labial, verifique se ele também possui componentes hidratantes para ser usado como um protetor para o ressecamento no frio.

5. Cuidar com alimentos ácidos ou muito quentes

Dentre os cuidados importantes com os lábios, não podemos deixar de citar a alimentação. Até porque, quando comemos, os alimentos entram em contato direto com a pele dos lábios. Se não cuidarmos daquilo que ingerimos, podemos causar efeitos colaterais na saúde cutânea.

Sendo assim, fique de olho no consumo de alimentos muito ácidos ou muito quentes, evitando que eles entrem em contato direto com os lábios.

6. Beber bastante água

A hidratação dos lábios também deve acontecer de dentro para fora, ou seja, deve acontecer por meio da ingestão de água. Quando não bebemos água o suficiente, nossas células começam a ficar desidratadas e recebem menos nutrientes. Portanto, verifique se a sua ingestão de água está realmente adequada ao que o seu organismo precisa, buscando uma rotina mais saudável nesse sentido.

7. Evitar lamber os lábios

Não fique lambendo os lábios o tempo todo. Esse tipo de hábito pode fazer com que a pele na região fique mais ressecada, resultando em mais rachaduras. Se você sente que os lábios estão secos, use a manteiga de cacau, que é própria para hidratar a região, mas não fique passando a língua, pois a saliva pode ressecar ainda mais.

Esperamos que você tenha gostado das nossas dicas de cuidados importantes com os lábios! Até mais.