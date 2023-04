7 dicas para minimizar as tensões musculares

Minimizar as tensões musculares causadas pela rotina corrida e pelo estresse diário é fundamental para que, no fim do dia, possamos nos sentir mais confortáveis e relaxados. Até porque, as tensões podem ser bastante dolorosas, a ponto de impactar o descanso e, mais tarde, a saúde mental.

Por isso, convidamos você para acompanhar este conteúdo e saber mais sobre esse assunto!

Dicas para minimizar as tensões musculares

As tensões musculares podem ser causadas por uma série de motivos. Saber detectar as razões pelas quais elas têm aparecido é um bom ponto de partida na hora de cuidar da saúde.

Além disso, colocar em prática ações que reduzem a tensão e aumentam o relaxamento também pode ajudar. Veja possibilidades:

1. Praticar exercícios regularmente

Os exercícios físicos ajudam a melhorar a circulação sanguínea e fortalecem a musculatura, reduzindo as chances de desenvolvermos tensões. Além disso, após a prática, normalmente sentimos sensações de relaxamento e bem-estar, que contribuem para uma proteção a mais para a saúde física e mental.

2. Cuidar da postura no trabalho

A postura que você adota no seu trabalho também pode estar causando as temidas tensões e dores. Por isso, uma das formas de minimizar as tensões musculares é justamente cuidando da forma como você se senta ou caminha durante o dia a dia. Será que a sua postura está adequada?

3. Cuidar da saúde mental

A saúde mental está diretamente ligada com o nosso corpo. Isso quer dizer que se nos estressamos com muita frequência, ou ficamos ansiosos por uma série de motivos, há mais chances de desenvolvermos as temidas tensões musculares. Portanto, cuidar da saúde mental é fundamental.

4. Praticar atividades relaxantes

Atividades relaxantes, como dança, meditação, mindfulness e até mesmo respiração diafragmática, ajudam a reduzir as tensões físicas e mentais, o que pode proporcionar um maior relaxamento no dia a dia.

Você pode testar algumas atividades diferentes, inclusive hobbies, como forma de encontrar o seu “escape” para o cotidiano. Pense nisso!

5. Cuidar da qualidade do sono

A qualidade do sono também impacta a nossa saúde profundamente. Por isso, comece a observar: será que o seu sono tem sido realmente revigorante? Ou até mesmo: será que a sua cama está confortável e adequada para o seu sono? Fazer esses questionamentos e ajustar o que for necessário pode ajudar a minimizar as tensões musculares.

6. Tomar um banho morno e relaxante

Um banho morno e relaxante, depois de um dia cheio de desafios, pode ajudar a relaxar o corpo e, também, a mente. Esse relaxamento ajuda a reduzir as tensões causadas por questões emocionais, por exemplo. Além disso, a água quente também tem o poder de relaxar a musculatura, deixando-a mais “solta” e menos tensa.

7. Alongar o corpo

Alongar o corpo também é uma ação que pode ajudar a minimizar as tensões musculares. No entanto, é necessário saber fazer os movimentos corretos para não prejudicar mais a saúde do que ajudar, ok?

Pense nessas dicas e implemente ações que possam tornar o seu dia a dia mais agradável!